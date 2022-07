JEE Main Result 2022 Live Updates , jeemain.nta.nic.in , nta.nic.in , ntaresults.nic.in : एनटीए जेईई मेन रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। एनटीए ने अभी जेईई मेन 2022 के बीई, बीटेक पेपर का रिजल्ट जारी किया है। बी आर्क के पेपर का रिजल्ट अभी बाकी है। एनटीए ने स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के तीन लिंक जारी किए हैं। जेईई मेन 2022 सेशन 1, पेपर 1 (बीई / बीटेक) और पेपर 2 (बीआर्च / बीप्लानिंग) परीक्षा 23 से 29 जून तक हुई थी। परीक्षा देश भर के 501 शहरों और भारत के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जेईई मेन में दो पेपर शामिल होते हैं। जेईई मेन का पेपर-1 एनआईटी, आईआईआईटी व अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) व केंद्रीय विवि तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित, मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीई व बीटेक में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है।

JEE Main Result 2022 Direct Link

JEE Main Result 2022: एनटीए ने स्कोर कार्ड कोर्ट के तीन लिंक जारी किए

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट्स के लिए जेईई मेन परिणाम 2022 चेक करने के लिए स्कोर कार्ड के तीन लिंक जारी किए हैं। https://jeemain.nta.nic.in पर नीचे दिए गए तीन लिंक देखे जा सकते हैं।

URL 1 : Download Score Card of JEE(Main) Session 1_Paper 1

