JEE Main Paper 2 Result 2026: जेईई मेन पेपर 2 रिजल्ट 2026 जारी, टॉपर लिस्ट और स्कोरकार्ड ऐसे करें चेक
JEE Main Paper 2 Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर जेईई (JEE) मेन 2026 सत्र 1 के 'पेपर 2' का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परिणाम उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने बी.आर्क (B.Arch) और बी.प्लानिंग (B.Planning) के लिए परीक्षा दी थी। छात्र अब अपना स्कोरकार्ड और टॉपरों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।
जेईई मेन पेपर 2
जेईई मेन पेपर 2 का आयोजन देश के विभिन्न शहरों में सफलतापूर्वक किया गया था, जिसमें कुल 66,519 छात्रों ने हिस्सा लिया था। एनटीए ने बताया है कि पेपर 2A (B.Arch) और पेपर 2B (B.Planning) दोनों के परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि) का उपयोग करके अपना एनटीए स्कोर चेक कर सकते हैं।
एनटीए ने इस साल भी परीक्षा की शुद्धता और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए समय पर परिणाम जारी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के कुल एनटीए स्कोर के साथ-साथ सब्जेक्ट वाइज प्रदर्शन की डिटेल्स भी दिया गया है।
टॉपरों की उपलब्धि
जेईई मेन 2026 पेपर 2 के नतीजों में छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केरल के सूर्यथेजस एस ने '100 एनटीए स्कोर' हासिल कर जेईई मेन 2026 सेशन-1 पेपर 2A बी.आर्क में टॉप किया है। वहीं, केरल के गोरी शंकर वी ने '100 एनटीए स्कोर' हासिल कर जेईई मेन 2026 सेशन-1 पेपर 2B बी.प्लानिंग में टॉप किया है।
जेईई मेन 2026 पेपर 2A (बी. आर्क) टॉपर्स लिस्ट-
1. सूर्यथेजस एस
2. सुशीलनारायण एस
3. साराह शकील अख्तर बोहारी
4. टेलुरी श्रेयस रेड्डी
5. आर्यन मदन
6. अंशिता सुरेश मलयोट
7. जाह्नवी सिंघल
8. दिव्यांका गुप्ता
9. आरुष जैन
10. वोरुगंती सरन्या अश्विनी
कैसे चेक करें अपना परिणाम?
यदि आपने अभी तक अपना स्कोर नहीं देखा है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे 'JEE Main 2026 Paper 2 Result' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
5. भविष्य के लिए अपने परिणाम का प्रिंटआउट ले लें या उसे डाउनलोड कर लें।
आगे की प्रक्रिया
जो छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। काउंसलिंग से संबंधित जानकारी और तिथियां जल्द ही जोसा (JoSAA) की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें और केवल एनटीए (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
जेईई मेन पेपर 2 का परिणाम एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यह देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले का रास्ता खोलता है। जिन छात्रों ने परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अगले चरण की प्रवेश काउंसलिंग के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स