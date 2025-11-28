Hindustan Hindi News
JEE Main: Over 14 50 lakh applications for NTA JEE Mains 63000 BTech seats in IIT NIT IIIT and GFTI
JEE Main : जेईई मेन के लिए 14.50 लाख से ज्यादा आवेदन, IIT, NIT, IIIT व GFTI में BTech की 63000 सीटें

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 07:36 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित जेईई-मेन के पहले सत्र में 14.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है। इसमें बिहार के 60 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। अंतिम दिन 27 नवंबर को भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन कराने वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी। पिछले साल 13.11 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया था। भारत में अभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीई संस्थानों में लगभग 63000 सीटें हैं, जो 2021 में करीब 49700 थीं। इनमें आईआईटी में 18,160 सीटें, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT) में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 सीटें और अन्य सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (अन्य जीएफटीआई) में 10228 सीटें हैं।

साल-दर-साल बढ़ रही अभ्यर्थियों की संख्या

जेईई मेन में साल-दर-साल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले छह वर्षों में यह संख्या दो गुने से भी अधिक हो चुकी है। पिछले छह वर्षों में सेशन-1 के लिए वर्ष 2021 में 6,52, 628, वर्ष 2022 में 8,72,970, वर्ष 2023 में 8,60,064, वर्ष 2024 में 12,21,624 एवं 2025 में 13,11,544 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस वर्ष जेईई मेन 2026 के लिए 14.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है।

एक से दो दिसंबर तक आवेदन में कर सकते हैं सुधार

जिन अभ्यर्थियों से आवेदन के दौरान कोई गलती हुई है, उन्हें एक एवं दो दिसंबर के मध्य सुधार का अवसर दिया जायेगा। सुधार का यह मौका छात्रों के लिए पहला एवं अंतिम होगा। परीक्षा अगले वर्ष जनवरी माह में होगी।

क्या नहीं बदल सकते

फॉर्म में करेक्शन के दौरान अभ्यर्थी फोन नंबर, ई-मेल आईडी, वर्तमान व स्थायी पता और फोटो में बदलाव नहीं कर सकेंगे।

क्या क्या बदल सकते हैं

इसके अलावा नाम, पिता के नाम, माता का नाम, कक्षा 10वीं, 12वीं, पैन कार्ड की जानकारी, परीक्षा शहर, परीक्षा का माध्यम, जन्म दिनांक, जेंडर, कैटैगिरी, सब कैटेगिरी, हस्ताक्षर और प्रश्नपत्र के विषय में बदलाव कर सकते हैं।

- सुधार का मौका केवल एक बार ही दिया जायेगा। यदि सुधार करने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है तो उसमें दुबारा सुधार नहीं कर सकते हैं।

- कैंडिडेट्स को यह जोड़ने की इजाजत होगी कि वे कौन सा पेपर देंगे।

- एनटीए ने कहा कि अगर फीस पर कोई असर पड़ता है, तो लागू होने पर अतिरिक्त फीस ली जाएगी।

- स्टूडेंट्स करेक्शन के बाद नया कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर करेक्शन की पुष्टि कर सकते है।

एनटीए के अनुसार सेशन-2 की आवेदन प्रक्रिया फरवरी, 2026 में शुरू होगी। जेईई मेन का पहला सेशन 21 से 30 जनवरी एवं दूसरा सेशन एक से नौ अप्रैल के बीच होगा।

कहां होगा एडमिशन

जेईई मेन अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
JEE Main
