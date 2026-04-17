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JEE Main , NIT : टॉप 10 में शुमार अकेला नॉन IIT संस्थान, क्या रही BTech CSE की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक

Apr 17, 2026 03:20 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Main : एनआईटी त्रिची ने बीते वर्ष एडमिशन के आखिरी राउंड में 50 प्रतिशत अन्य राज्य कोटा सीटों के तहत ओपन कैटेगरी के लिए BTech CSE ब्रांच में एडमिशन 659 रैंक पर शुरू किए थे और 1449 रैंक पर बंद किए। जोसा काउंसलिंग (JoSAA Counselling) से यहां दाखिला होता है।

JEE Main , NIT : टॉप 10 में शुमार अकेला नॉन IIT संस्थान, क्या रही BTech CSE की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक

JEE Mains 2026 NIT opening closing Rank : कोई भी जेईई मेन ( JEE Main ) अभ्यर्थी जब देश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले आईआईटी का नाम दिमाग में आता है। केंद्र सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आईआईटी संस्थानों इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष रैंक दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली इसमें एक अपवाद है। इसे एनआईटी त्रिची भी कहा जाता है। 2024 व 2025 की एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में एनआईटी त्रिची 9वें पायदान पर रहा। इससे यह टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होने वाला अकेला गैर आईआईटी संस्थान बन गया है। सभी एनआईटी संस्थानों में जेईई मेन स्कोर ( JEE Main Score ) से जोसा काउंसलिंग के जरिए दाखिला होता है।

सभी NIT में त्रिची एनआईटी के बीटेक सीएसई में दाखिला सबसे मुश्किल

पिछले साल की जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि NIT त्रिची के बीटेक कंप्यूटर साइंस ( BTech CSE ) कोर्स में एडमिशन पाना सभी एनआईटी में सबसे मुश्किल रहा। त्रिची एनआईटी में बीटेक सीएसई की क्लोजिंग रैंक सबसे हाई 1449 थी, जबकि एनआईटी नागालैंड की क्लोजिंग रैंक सबसे कम 39594 थी। यह स्थिति एनआईटी जोसा काउंसलिंग के सबसे आखिरी राउंड की थी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में कटऑफ रैंक व पर्सेंटाइल और हाई जा सकते हैं।

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जोसा काउंसलिंग 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, IIEST शिबपुर, 26 ट्रिपल आईटी (IIIT) और 47 अन्य सरकारी फंड से चलने वाले टेक्निकल संस्थानों (GFTI) में एडमिशन के लिए आयोजित होती है। इस बार भी काउंसलिंग शुरू होने के बाद JoSAA हर राउंड के लिए BTech एडमिशन की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अलग-अलग जारी करेगी। एनआईटी अपने बीटेक कोर्स में एडमिशन जोसा काउंसलिंग के जरिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम (JEE Mains 2026) की ऑल इंडिया रैंक और मेरिट के आधार पर देंगे।

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JEE Mains : पिछले साल के एनआईटी बीटेक CSE कटऑफ रैंक

बीते वर्ष के जोसा काउंसलिंग के आखिरी राउंड के डेटा के अनुसार 50 प्रतिशत अन्य राज्य कोटा के तहत अनारक्षित जेंडर-न्यूट्रल सीटों के लिए सभी NIT में BTech CSE की क्लोजिंग रैंक नीचे दी गई हैं।

संस्थान,ओपनिंग रैंक,क्लोजिंग रैंक

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,659,1449

"एनआईटी कर्नाटक, सुरथकल",1191,1827

एनआईटी वारंगल,1521,2409

एनआईटी राउरकेला,2442,3431

मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद,2730,4594

एनआईटी कालीकट,3651,5222

मालवीय एनआईटी जयपुर,3027,5601

विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर,4442,6359

एनआईटी कुरुक्षेत्र,5180,7037

एनआईटी दिल्ली,2363,7651

सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत,6343,8130

एनआईटी जमशेदपुर,6378,8902

मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल,5942,9249

एनआईटी दुर्गापुर,6565,9836

डॉ. बी आर अंबेडकर एनआईटी जालंधर,7991,11262

एनआईटी हमीरपुर,9637,12586

एनआईटी सिलचर,8010,12665

एनआईटी रायपुर,8140,13559

एनआईटी गोवा,10279,13640

एनआईटी पटना,10529,14996

भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर 13917,16765

एनआईटी आंध्र प्रदेश,11739,18183

एनआईटी उत्तराखंड,16359,18491

एनआईटी पुडुचेरी,11429,19758

एनआईटी अगरतला,13104,22013

एनआईटी मेघालय,20712,24074

एनआईटी श्रीनगर,15080,26171

एनआईटी सिक्किम,15389,26616

एनआईटी अरुणाचल,27500,30607

एनआईटी मणिपुर,26617,33098

एनआईटी मिजोरम,35504,37751

एनआईटी नागालैंड,32717,39594

पिछले साल की एनआईटी त्रिची में न्यूट्रल सीटों के लिए BTech CSE की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,ओपन,659,1449

एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ओपन (दिव्यांग),43,43

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,EWS,177,257

एनआईटी तिरुचिरापल्ली, अन्य पिछड़ा वर्ग,253,434

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग),18,18

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,अनुसूचित जाति,56,283

एनआईटी तिरुचिरापल्ली,अनुसूचि

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त जनजाति,29,64

JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : यहां देखें जेईई मेन 2026 मार्क्स Vs पर्सेंटाइल vs रैंक का अनुमान (डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर )

जेईई मेन में 300 में से मार्क्स पर्सेंटाइल

| रॉ मार्क्स | पर्सेंटाइल (अनुमानित) | ऑल इंडिया रैंक |

| 300 से 291 | 100 से 99.99989 | 1 से 15 |

| 290 से 281 | 99.99908 से 99.99745 | 16 से 36 |

| 280 से 271 | 99.99417 से 99.99347 | 37 से 100 |

| 270 से 261 | 99.99016 से 99.98881 | 101 से 160 |

| 260 से 251 | 99.97720 से 99.96976 | 161 से 428 |

| 250 से 241 | 99.95028 से 99.94664 | 429 से 755 |

| 240 से 231 | 99.91595 से 99.93498 | 756 से 1,189 |

| 230 से 221 | 99.86623 से 99.90111 | 1,190 से 1,893 |

| 220 से 211 | 99.80777 से 99.85161 | 1,894 से 2,720 |

| 210 से 201 | 99.73129 से 99.79506 | 2,721 से 3,803 |

| 200 से 191 | 99.62402 से 99.71083 | 3,804 से 5,320 |

| 190 से 181 | 99.48033 से 99.59739 | 5,321 से 7,354 |

| 180 से 171 | 99.29558 से 99.45693 | 7,355 से 9,968 |

| 170 से 161 | 99.06985 से 99.27208 | 9,969 से 13,163 |

| 160 से 151 | 98.77819 से 99.02861 | 13,164 से 17,290 |

| 150 से 141 | 98.40768 से 98.73238 | 17,291 से 22,533 |

| 140 से 131 | 97.94047 से 98.31741 | 22,534 से 29,145 |

| 130 से 121 | 97.35425 से 97.81126 | 29,146 से 37,440 |

| 120 से 111 | 96.60949 से 97.14293 | 37,441 से 47,979 |

| 110 से 101 | 95.64338 से 96.20455 | 47,980 से 61,651 |

| 100 से 91 | 94.39636 से 94.99859 | 61,652 से 79,298 |

| 90 से 81 | 92.76234 से 93.47123 | 79,299 से 1,02,421 |

| 80 से 71 | 90.41098 से 91.07212 | 1,02,422 से 1,35,695 |

| 70 से 61 | 87.06073 से 87.51222 | 1,35,696 से 1,83,105 |

| 60 से 51 | 81.57582 से 82.01606 | 1,83,106 से 2,60,722 |

| 50 से 41 | 73.08140 से 73.28780 | 2,60,723 से 3,80,928 |

| 40 से 31 | 59.84001 से 58.15149 | 3,80,929 से 5,68,308 |

| 30 से 21 | 40.34692 से 37.69452 | 5,68,309 से 8,44,157 |

| 20 से 10 | 20.95045 से 13.49584 | 8,44,158 से 1,118,638 |

| 10 से 0 | 6.59980 से 0.84351 | 1,118,639 से 1,200,000+ |

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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