BTech : अच्छे NIT संस्थानों से BTech के लिए JEE Main में कितने पर्सेंटाइल चाहिए, कटऑफ क्या रह सकती है

Mar 13, 2026 12:33 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
JEE Main NIT BTech Cut off : भारत में कुल 31 एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) हैं जो जेईई मेन रैंक के आधार पर बीई/बीटेक और इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्सेज में दाखिला देते हैं। इन एनआईटी संस्थानों में जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए एडमिशन मिलता है।

JEE Main NIT BTech Cut off : जेईई मेन 2026 के सेशन 1 के रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स में यह जानने की उत्सुकता है कि उन्हें प्राप्त परसेंटाइल में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। भारत में कुल 31 एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) हैं जो जेईई मेन रैंक के आधार पर बीई/बीटेक और इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्सेज में दाखिला देते हैं। इन एनआईटी संस्थानों में जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए एडमिशन मिलता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स आईआईटी के बाद एनआईटी संस्थानों को विकल्प चुनते हैं। यहां का पैकेज अच्छा रहता है। प्लेसमेंट के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इंजीनियरिंग रैंकिंग में एनआईटी त्रिची 9वें पायदान पर रहा था। इससे यह टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होने वाला अकेला गैर आईआईटी संस्थान बन गया था। इससे आप एनआईटी संस्थानों की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं।

जेईई मेन एग्जाम के जरिए NIT में एडमिशन के लिए जरूरी पर्सेंटाइल के बारे में डिटेल्स -

एनआईटी के लिए जेईई मेन में अनुमानित पर्सेंटाइल

एनआईटी तिरुचिरापल्ली, 99.92+

"एनआईटी कर्नाटक, सुरथकल", 99.90+

एनआईटी वारंगल, 99.85+

एनआईटी राउरकेला, 99.78+

मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद, 99.72+

एनआईटी कालीकट, 99.68+

मालवीय एनआईटी जयपुर, 99.65+

विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर 99.58+

एनआईटी दिल्ली 99.52+

सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत 99.48+

एनआईटी जमशेदपुर 99.42+

मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल 99.40+

एनआईटी दुर्गापुर 99.36+

डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी जालंधर 99.26+

एनआईटी सिलचर 99.18+

एनआईटी हमीरपुर 99.18+

एनआईटी रायपुर 99.12+

एनआईटी गोवा 99.10+

एनआईटी पटना 99.02+

एनआईटी आंध्र प्रदेश 98.80+

एनआईटी उत्तराखंड 98.78+

एनआईटी पुडुचेरी (कराईकल) 98.70+

एनआईटी अगरतला 98.54+

एनआईटी मेघालय 98.40+

एनआईटी श्रीनगर 98.25+

एनआईटी सिक्किम 98.22+

एनआईटी मणिपुर 97.80+

एनआईटी मिजोरम 97.48+

एनआईटी नगालैंड 97.36+

पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल

पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल देखकर आप वर्तमान स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं-

एनआईटी तिरुचिरापल्ली: 99.90

एनआईटी कर्नाटक सुरथकल: 99.88

एनआईटी वारंगल: 99.83

एनआईटी राउरकेला: 99.76

मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 99.69

एनआईटी कालीकट: 99.65

मालवीय एनआईटी जयपुर: 99.62

विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर: 99.56

एनआईटी दिल्ली: 99.48

सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत: 99.44

एनआईटी जमशेदपुर: 99.39

मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल: 99.37

एनआईटी दुर्गापुर: 99.33

एनआईटी जालंधर: 99.23

एनआईटी सिलचर: 99.14

एनआईटी हमीरपुर: 99.14

एनआईटी रायपुर: 99.08

एनआईटी गोवा: 99.07

एनआईटी पटना: 98.98

एनआईटी आंध्र प्रदेश: 98.76

एनआईटी उत्तराखंड: 98.74

एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 98.66

एनआईटी अगरतला: 98.50

एनआईटी मेघालय: 98.37

एनआईटी श्रीनगर: 98.22

एनआईटी सिक्किम: 98.19

एनआईटी मणिपुर: 97.75

एनआईटी मिजोरम: 97.44

एनआईटी नागालैंड: 97.32

एनआईटी दाखिले में पिछले साल की जेईई मेन की क्लोजिंग रैंक

एनआईटी तिरुचिरापल्ली : 1449

• एनआईटी कर्नाटक सुरथकल : 1827

• एनआईटी वारंगल : 2409

• एनआईटी राउरकेला : 3431

• मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 4594

• एनआईटी कालीकट : 5222

• मालवीय एनआईटी जयपुर : 5601

• विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर : 6359

• एनआईटी दिल्ली : 7651

• सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत : 8130

• एनआईटी जमशेदपुर : 8902

• एनआईटी दुर्गापुर: 9836

• एनआईटी जालंधर : 11262

• एनआईटी हमीरपुर: 12586

• एनआईटी सिलचर: 12665

• एनआईटी रायपुर: 13559

• एनआईटी गोवा: 13640

• एनआईटी पटना: 14996

• एनआईटी आंध्र प्रदेश: 18183

• एनआईटी उत्तराखंड: 18491

• एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 19758

• एनआईटी अगरतला: 22013

• एनआईटी मेघालय: 24074

• एनआईटी श्रीनगर: 26171

• एनआईटी सिक्किम: 26616

• एनआईटी मणिपुर: 33098

• एनआईटी मिजोरम: 37751

• एनआईटी नागालैंड: 39594

जेईई मेन 2026 एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल पर क्या क्या फैक्टर असर डालते हैं-

जेईई मेन सेशन का डिफिकल्टी लेवल

उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स की कुल संख्या

एनआईटी में उपलब्ध सीटों की संख्या

कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन

ब्रांच की पॉपुलैरिटी

होम स्टेट बनाम अन्य स्टेट का कोटा

पिछले साल के कटऑफ ट्रेंड्स

