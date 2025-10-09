JEE Main NEET UG CUET UG Exam centers will be allotted on basis of Aadhaar card address No Longer Choose Exam City JEE Main , NEET , CUET : जेईई मेन, नीट व सीयूईटी में आधार कार्ड में दिए पते पर मिलेगा परीक्षा केंद्र, Career Hindi News - Hindustan
JEE Main , NEET , CUET : जेईई मेन, नीट व सीयूईटी में आधार कार्ड में दिए पते पर मिलेगा परीक्षा केंद्र

JEE Main , NEET , CUET : जेईई मेन, नीट यूजी व सीयूईटी यूजी पीजी उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उनके आधार कार्ड पर दिए गए पते के बेस पर ही परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाThu, 9 Oct 2025 05:59 AM
JEE Main , NEET , CUET : जेईई मेन, नीट व सीयूईटी में आधार कार्ड में दिए पते पर मिलेगा परीक्षा केंद्र

JEE Main , NEET UG , CUET UG Exam : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 2026 में जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं आधार कार्ड अपडेट करवा लें। आधार कार्ड में 10वीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि, नाम व अन्य सूचनाएं सामान होनी चाहिए। भिन्नता पाए जाने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। दिव्यांग और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस (आरक्षित वर्ग) के छात्रों को सलाह दी गयी है कि वे अपने अपडेट प्रमाणपत्र तैयार रखें। इनमें सभी सूचनाएं आधार और 10वीं के प्रमाणपत्र से मिलती होनी चाहिए। इस बार जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी व पीजी परीक्षा केंद्र स्थायी या वर्तमान पते पर ही मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उनके आधार कार्ड पर दिए गए पते के बेस पर ही परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि केंद्र या शहरों का चयन केवल स्थायी पते वाले राज्य या वर्तमान पते वाले राज्य में ही मिलेगा। उम्मीदवार अपने आसपास के परीक्षा केंद्र ही चुन सकता है, कहीं भी दूरदराज के शहर या किसी अन्य राज्य के केंद्र नहीं चुन सकते हैं। छात्रों को पहले की तरह चार मनपसंद परीक्षा केंद्र चुनने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसे स्थानीय या वर्तमान पता भी देना होगा। आवेदन पत्र में स्कूल रिकार्ड और आधार भी देना होगा। इससे जन्मतिथि, नाम, अभिभावक का नाम, पते समेत अन्य जानकारियों का मिलान होगा।

दूसरे शहर का चुनाव करते हैं तो जांच होगी

अगर कोई छात्र का पता बिहार का है और अगर वह दिल्ली सेंटर मांगता है तो पहले ऑनलाइन आवदेन पत्र में उपलब्ध करवाये गये पते से मिलान किया जाएगा। जानकारियों में भिन्नता होने पर एनटीए छात्र से संबंधित परीक्षा केंद्र मांगने का कारण पूछेगा। सही वजह होने पर उम्मीदवार को कुछ मामलों में ही छूट मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:जेईई मेन व नीट यूजी परीक्षा की कठिनाई का स्तर 12वीं के समान करने की तैयारी

एनटीए ने सभी जानकारियां अपडेट करने को कहा

एनटीए ने शैक्षणिक सत्र 2026 की परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड में सभी जानकारियां अपडेट करने को कहा है। परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र अब स्थायी, वर्तमान पते समेत आधार में दी गयी जानकारी के आधार पर ही मिलेगा। जेईई, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी की परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र देने पहली प्राथमिकता और पसंद के आधार पर मिलेंगे। पहली प्राथमिकता में उनका स्थायी और वर्तमान पता देखा जाएगा।

