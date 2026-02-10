Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEE Main Marks vs percentile vs Rank expected: NTA JEE Mains 2026 Marks vs percentile vs Rank know criteria
JEE Main Marks vs Percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स पर कितने पर्सेंटाइल व रैंक संभव, क्या है उम्मीद

JEE Main Marks vs Percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स पर कितने पर्सेंटाइल व रैंक संभव, क्या है उम्मीद

संक्षेप:

JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 आंसर-की को देखकर स्टूडेंड्ट ने अपने रॉ मार्क्स का अंदाजा लगा लिया है। इंतजार के बीच इंजीनियर बनना चाह रहे लाखों विद्यार्थी अब यह भी जानना चाहते हैं कि रॉ स्कोर के आधार पर उनका जेईई मेन 2026 पर्सेंटाइल स्कोर क्या होगा।

Feb 10, 2026 12:35 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 सेशन-1 परीक्षा की आंसर-की जारी होने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम 12 फरवरी तक jeemain.nta.nic.in पर घोषित कर दिया जाएगा। आंसर-की को देखकर स्टूडेंड्ट ने अपने रॉ मार्क्स का अंदाजा लगा लिया है। इंतजार के बीच इंजीनियर बनना चाह रहे लाखों विद्यार्थी अब यह भी जानना चाहते हैं कि रॉ स्कोर के आधार पर उनका जेईई मेन 2026 पर्सेंटाइल स्कोर क्या होगा। साथ ही उनमें यह भी उत्सुकता है कि जो पर्सेंटाइल और रॉ स्कोर मिल रहा है, उसके आधार पर उनकी जेईई मेन रैंक क्या होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पर्सेंटाइल आपकी ऑल इंडिया रैंक तय करने में मदद करता है। हाई अंकों का मतलब है बेहतर पर्सेंटाइल और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में एंट्री पाने की अधिक संभावना। अभ्यर्थी की रैंक उसके पर्सेंटाइल स्कोर पर आधारित होती है न कि रॉ मार्क्स पर। पर्सेंटाइल स्कोर उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने परीक्षा में आपसे कम अंक प्राप्त किए हैं। आपकी रैंक एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी और निजी संस्थानों जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपका एडमिशन तय करती है।

JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : यहां देखें जेईई मेन 2026 मार्क्स Vs पर्सेंटाइल vs रैंक का अनुमान (डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर )

जेईई मेन में 300 में से मार्क्स पर्सेंटाइल

रॉ मार्क्स पर्सेंटाइल (अनुमानित) ऑल इंडिया रैंक

300 से 291 100 से 99.99989 1 से 15

290 से 281 99.99908 से 99.99745 16 से 36

280 से 271 99.99417 से 99.99347 37 से 100

270 से 261 99.99016 से 99.98881 101 से 160

260 से 251 99.97720 से 99.96976 161 से 428

250 से 241 99.95028 से 99.94664 429 से 755

240 से 231 99.91595 से 99.93498 756 से 1,189

230 से 221 99.86623 से 99.90111 1,190 से 1,893

220 से 211 99.80777 से 99.85161 1,894 से 2,720

210 से 201 99.73129 से 99.79506 2,721 से 3,803

200 से 191 99.62402 से 99.71083 3,804 से 5,320

190 से 181 99.48033 से 99.59739 5,321 से 7,354

180 से 171 99.29558 से 99.45693 7,355 से 9,968

170 से 161 99.06985 से 99.27208 9,969 से 13,163

160 से 151 98.77819 से 99.02861 13,164 से 17,290

150 से 141 98.40768 से 98.73238 17,291 से 22,533

140 से 131 97.94047 से 98.31741 22,534 से 29,145

130 से 121 97.35425 से 97.81126 29,146 से 37,440

120 से 111 96.60949 से 97.14293 37,441 से 47,979

110 से 101 95.64338 से 96.20455 47,980 से 61,651

100 से 91 94.39636 से 94.99859 61,652 से 79,298

90 से 81 92.76234 से 93.47123 79,299 से 1,02,421

80 से 71 90.41098 से 91.07212 1,02,422 से 1,35,695

70 से 61 87.06073 से 87.51222 1,35,696 से 1,83,105

60 से 51 81.57582 से 82.01606 1,83,106 से 2,60,722

50 से 41 73.08140 से 73.28780 2,60,723 से 3,80,928

40 से 31 59.84001 से 58.15149 3,80,929 से 5,68,308

30 से 21 40.34692 से 37.69452 5,68,309 से 8,44,157

20 से 10 20.95045 से 13.49584 8,44,158 से 1,118,638

10 से 0 6.59980 से 0.84351 1,118,639 से 1,200,000+

ये भी पढ़ें:IIT व NIT में BTech CSE सीट के लिए जेईई में कितनी रैंक चाहिए

कब आएगी रैंक

जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को हुई थी। पहले चार दिनों में पेपर 1 की परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी - पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। पेपर 2 की परीक्षा आखिरी तारीख को एक ही शिफ्ट में हुई थी - सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक।

जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्र सरकार से फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस (CFTIs) और हिस्सा लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा फंडेड/मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस/यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। जेईई मेन जेईई एडवांस्ड के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है। जेईई मेन पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए होता है।

इस वर्ष देशभर की आईआईटी, एनआईटी व आईआईआईटी की साढ़े 62 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग सीटों के लिए लगभग 13 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आईआईटी में 18160, एनआईटी में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 और जीएफटीआई में 10228 सीटें उपलब्ध हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
JEE Main
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।