JEE Main Marks vs Percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स पर कितने पर्सेंटाइल व रैंक संभव, क्या है उम्मीद
JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 आंसर-की को देखकर स्टूडेंड्ट ने अपने रॉ मार्क्स का अंदाजा लगा लिया है। इंतजार के बीच इंजीनियर बनना चाह रहे लाखों विद्यार्थी अब यह भी जानना चाहते हैं कि रॉ स्कोर के आधार पर उनका जेईई मेन 2026 पर्सेंटाइल स्कोर क्या होगा।
JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : जेईई मेन 2026 सेशन-1 परीक्षा की आंसर-की जारी होने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम 12 फरवरी तक jeemain.nta.nic.in पर घोषित कर दिया जाएगा। आंसर-की को देखकर स्टूडेंड्ट ने अपने रॉ मार्क्स का अंदाजा लगा लिया है। इंतजार के बीच इंजीनियर बनना चाह रहे लाखों विद्यार्थी अब यह भी जानना चाहते हैं कि रॉ स्कोर के आधार पर उनका जेईई मेन 2026 पर्सेंटाइल स्कोर क्या होगा। साथ ही उनमें यह भी उत्सुकता है कि जो पर्सेंटाइल और रॉ स्कोर मिल रहा है, उसके आधार पर उनकी जेईई मेन रैंक क्या होगी।
पर्सेंटाइल आपकी ऑल इंडिया रैंक तय करने में मदद करता है। हाई अंकों का मतलब है बेहतर पर्सेंटाइल और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में एंट्री पाने की अधिक संभावना। अभ्यर्थी की रैंक उसके पर्सेंटाइल स्कोर पर आधारित होती है न कि रॉ मार्क्स पर। पर्सेंटाइल स्कोर उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने परीक्षा में आपसे कम अंक प्राप्त किए हैं। आपकी रैंक एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी और निजी संस्थानों जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपका एडमिशन तय करती है।
JEE Main Marks vs percentile Vs Rank : यहां देखें जेईई मेन 2026 मार्क्स Vs पर्सेंटाइल vs रैंक का अनुमान (डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर )
जेईई मेन में 300 में से मार्क्स पर्सेंटाइल
रॉ मार्क्स पर्सेंटाइल (अनुमानित) ऑल इंडिया रैंक
300 से 291 100 से 99.99989 1 से 15
290 से 281 99.99908 से 99.99745 16 से 36
280 से 271 99.99417 से 99.99347 37 से 100
270 से 261 99.99016 से 99.98881 101 से 160
260 से 251 99.97720 से 99.96976 161 से 428
250 से 241 99.95028 से 99.94664 429 से 755
240 से 231 99.91595 से 99.93498 756 से 1,189
230 से 221 99.86623 से 99.90111 1,190 से 1,893
220 से 211 99.80777 से 99.85161 1,894 से 2,720
210 से 201 99.73129 से 99.79506 2,721 से 3,803
200 से 191 99.62402 से 99.71083 3,804 से 5,320
190 से 181 99.48033 से 99.59739 5,321 से 7,354
180 से 171 99.29558 से 99.45693 7,355 से 9,968
170 से 161 99.06985 से 99.27208 9,969 से 13,163
160 से 151 98.77819 से 99.02861 13,164 से 17,290
150 से 141 98.40768 से 98.73238 17,291 से 22,533
140 से 131 97.94047 से 98.31741 22,534 से 29,145
130 से 121 97.35425 से 97.81126 29,146 से 37,440
120 से 111 96.60949 से 97.14293 37,441 से 47,979
110 से 101 95.64338 से 96.20455 47,980 से 61,651
100 से 91 94.39636 से 94.99859 61,652 से 79,298
90 से 81 92.76234 से 93.47123 79,299 से 1,02,421
80 से 71 90.41098 से 91.07212 1,02,422 से 1,35,695
70 से 61 87.06073 से 87.51222 1,35,696 से 1,83,105
60 से 51 81.57582 से 82.01606 1,83,106 से 2,60,722
50 से 41 73.08140 से 73.28780 2,60,723 से 3,80,928
40 से 31 59.84001 से 58.15149 3,80,929 से 5,68,308
30 से 21 40.34692 से 37.69452 5,68,309 से 8,44,157
20 से 10 20.95045 से 13.49584 8,44,158 से 1,118,638
10 से 0 6.59980 से 0.84351 1,118,639 से 1,200,000+
कब आएगी रैंक
जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।
जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को हुई थी। पहले चार दिनों में पेपर 1 की परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी - पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। पेपर 2 की परीक्षा आखिरी तारीख को एक ही शिफ्ट में हुई थी - सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक।
जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्र सरकार से फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस (CFTIs) और हिस्सा लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा फंडेड/मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस/यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। जेईई मेन जेईई एडवांस्ड के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है। जेईई मेन पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए होता है।
इस वर्ष देशभर की आईआईटी, एनआईटी व आईआईआईटी की साढ़े 62 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग सीटों के लिए लगभग 13 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आईआईटी में 18160, एनआईटी में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 और जीएफटीआई में 10228 सीटें उपलब्ध हैं।
