JEE Main : टॉप NIT से BTech के लिए कितने पर्सेंटाइल की जरूरत, देखें संभावित कटऑफ
JEE Main : जो स्टूडेंट्स जेईई मेन 2026 एग्जाम में बैठे थे, वे जानना चाहेंगे कि एनआईटी में एडमिशन के लिए कितना पर्सेंटाइल चाहिए। जेईई मेन एग्जाम के जरिए NIT में एडमिशन के लिए जरूरी पर्सेंटाइल के बारे में डिटेल्स यहां दी गई हैं।
जेईई मेन 2026 के सेशन-1 का रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों अभ्यर्थी इंटरनेट पर तलाशने लगे है कि उन्हें उनके परसेंटाइल में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। भारत में कुल 31 एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) हैं जो जेईई मेन रैंक के आधार पर बीई/बीटेक और इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्सेज में दाखिला देते हैं। इन एनआईटी संस्थानों में जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए एडमिशन मिलता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स आईआईटी के बाद एनआईटी संस्थानों को विकल्प चुनते हैं। यहां का पैकेज अच्छा रहता है। प्लेसमेंट के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इंजीनियरिंग रैंकिंग में एनआईटी त्रिची 9वें पायदान पर रहा था। इससे यह टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होने वाला अकेला गैर आईआईटी संस्थान बन गया था। इससे आप एनआईटी संस्थानों की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं।
जेईई मेन 2026 एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल पर क्या क्या फैक्टर असर डालते हैं-
जेईई मेन सेशन का डिफिकल्टी लेवल
उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स की कुल संख्या
एनआईटी में उपलब्ध सीटों की संख्या
कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन
ब्रांच की पॉपुलैरिटी
होम स्टेट बनाम अन्य स्टेट का कोटा
पिछले साल के कटऑफ ट्रेंड्स
एनआईटी के लिए जेईई मेन में अनुमानित पर्सेंटाइल
एनआईटी तिरुचिरापल्ली, 99.92+
"एनआईटी कर्नाटक, सुरथकल", 99.90+
एनआईटी वारंगल, 99.85+
एनआईटी राउरकेला, 99.78+
मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद, 99.72+
एनआईटी कालीकट, 99.68+
मालवीय एनआईटी जयपुर, 99.65+
विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर 99.58+
एनआईटी दिल्ली 99.52+
सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत 99.48+
एनआईटी जमशेदपुर 99.42+
मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल 99.40+
एनआईटी दुर्गापुर 99.36+
डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी जालंधर 99.26+
एनआईटी सिलचर 99.18+
एनआईटी हमीरपुर 99.18+
एनआईटी रायपुर 99.12+
एनआईटी गोवा 99.10+
एनआईटी पटना 99.02+
एनआईटी आंध्र प्रदेश 98.80+
एनआईटी उत्तराखंड 98.78+
एनआईटी पुडुचेरी (कराईकल) 98.70+
एनआईटी अगरतला 98.54+
एनआईटी मेघालय 98.40+
एनआईटी श्रीनगर 98.25+
एनआईटी सिक्किम 98.22+
एनआईटी मणिपुर 97.80+
एनआईटी मिजोरम 97.48+
एनआईटी नगालैंड 97.36+
पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल
पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल देखकर आप वर्तमान स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं-
एनआईटी तिरुचिरापल्ली: 99.90
एनआईटी कर्नाटक सुरथकल: 99.88
एनआईटी वारंगल: 99.83
एनआईटी राउरकेला: 99.76
मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 99.69
एनआईटी कालीकट: 99.65
मालवीय एनआईटी जयपुर: 99.62
विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर: 99.56
एनआईटी दिल्ली: 99.48
सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत: 99.44
एनआईटी जमशेदपुर: 99.39
मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल: 99.37
एनआईटी दुर्गापुर: 99.33
एनआईटी जालंधर: 99.23
एनआईटी सिलचर: 99.14
एनआईटी हमीरपुर: 99.14
एनआईटी रायपुर: 99.08
एनआईटी गोवा: 99.07
एनआईटी पटना: 98.98
एनआईटी आंध्र प्रदेश: 98.76
एनआईटी उत्तराखंड: 98.74
एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 98.66
एनआईटी अगरतला: 98.50
एनआईटी मेघालय: 98.37
एनआईटी श्रीनगर: 98.22
एनआईटी सिक्किम: 98.19
एनआईटी मणिपुर: 97.75
एनआईटी मिजोरम: 97.44
एनआईटी नागालैंड: 97.32
एनआईटी दाखिले में पिछले साल की जेईई मेन की क्लोजिंग रैंक
एनआईटी तिरुचिरापल्ली : 1449
• एनआईटी कर्नाटक सुरथकल : 1827
• एनआईटी वारंगल : 2409
• एनआईटी राउरकेला : 3431
• मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 4594
• एनआईटी कालीकट : 5222
• मालवीय एनआईटी जयपुर : 5601
• विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर : 6359
• एनआईटी दिल्ली : 7651
• सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत : 8130
• एनआईटी जमशेदपुर : 8902
• एनआईटी दुर्गापुर: 9836
• एनआईटी जालंधर : 11262
• एनआईटी हमीरपुर: 12586
• एनआईटी सिलचर: 12665
• एनआईटी रायपुर: 13559
• एनआईटी गोवा: 13640
• एनआईटी पटना: 14996
• एनआईटी आंध्र प्रदेश: 18183
• एनआईटी उत्तराखंड: 18491
• एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 19758
• एनआईटी अगरतला: 22013
• एनआईटी मेघालय: 24074
• एनआईटी श्रीनगर: 26171
• एनआईटी सिक्किम: 26616
• एनआईटी मणिपुर: 33098
• एनआईटी मिजोरम: 37751
• एनआईटी नागालैंड: 39594
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी