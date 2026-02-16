JEE Main Final Answer Key 2026: जेईई मेन 2026 फाइनल आंसर-की jeemain.nta.nic.in पर जारी, 9 सवाल हुए ड्रॉप
JEE Main Final Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) के लिए फाइनल आंसर-की आधिकारिक तौर पर jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दी है।
JEE Main 2026 Final Answer Key Download: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) के लिए फाइनल आंसर-की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश की इस सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की जारी होने के साथ ही अब यह साफ हो गया है कि सत्र-1 का परीक्षा परिणाम किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। इस बार कुल 9 सवालों को हटा (ड्रॉप) दिया गया है। जिन छात्रों की शिफ्ट में ये सवाल थे, उन्हें नियमानुसार इनके पूरे अंक दिए जाएंगे।
क्या है फाइनल आंसर-की का महत्व?
आमतौर पर एनटीए पहले प्रोविजनल आंसर-की जारी करता है, जिस पर छात्रों से आपत्तियां मांगी जाती हैं। एक्सपर्ट द्वारा उन चुनौतियों की समीक्षा करने के बाद 'फाइनल आंसर-की' तैयार की जाती है। इसी आंसर-की के आधार पर छात्रों का अंतिम स्कोर और परसेंटाइल तैयार किया जाता है। यदि किसी प्रश्न को एनटीए द्वारा ड्रॉप किया गया है, तो उसके अंक बोर्ड के नियमों के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को दिए जाते हैं।
फाइनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का फॉलो कर अपनी आंसर-की देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 1 Final Answer Key" वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. आपके सामने एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
4. इसमें विषयवार और शिफ्टवार सही उत्तरों का मिलान करें।
5. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू
फाइनल आंसर-की जारी होना इस बात का संकेत है कि एनटीए ने परिणाम तैयार कर लिए हैं। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो फाइनल आंसर-की आने के कुछ ही घंटों के भीतर या उसी दिन शाम तक जेईई मेन का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। इस बार 13 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है, जो अब बेसब्री से अपने परसेंटाइल स्कोर का इंतजार कर रहे हैं।
ड्रॉप किए गए प्रश्नों के अंक
इस बार की फाइनल आंसर-की में कुछ तकनीकी खामियों या गलतियों के कारण यदि किसी प्रश्न को हटाया गया है, तो उसके पूरे अंक उन सभी छात्रों को मिलते हैं जिन्होंने उस शिफ्ट में परीक्षा दी थी। इससे कई छात्रों के कुल स्कोर में सुधार होने की संभावना रहती है।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
जैसे ही रिजल्ट का लिंक सक्रिय होगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। ऐसे में छात्र धैर्य रखें और रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि पहले से तैयार रखें। छात्र नियमित रूप से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल चेक करते रहें ताकि उन्हें पल-पल की अपडेट मिलती रहे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स