JEE Main : जेईई मेन के लिए आवेदन कर रहे 12वीं के छात्रों को ये नंबर जारी करें स्कूल, CBSE ने दिया आदेश

संक्षेप: JEE Main : कक्षा 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों ने जेईई मेन 2026 के आवेदन में कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने की शिकायत की है। अब सीबीएसई ने इस पर स्कूलों को आदेश जारी किया है।

JEE Main : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन कर रहे 12वीं कक्षा के छात्रों को उनका कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य जारी करें। बोर्ड ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन के आवेदन पत्र में कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगी। जिसके लिए यह अनिवार्य रूप से उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना है जो आवेदन कर रहे। इसका निर्देश बोर्ड ने 30 अक्तूबर 2025 को जारी कक्षा 10वीं -12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट में पहले ही दे दिया है।

बोर्ड ने कहा है कि इसके बाद भी कई अभिभावकों और छात्रों ने शिकायत पहुंचाई है कि स्कूल इस नंबर को जारी नहीं कर रहे हैं। बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से जारी करें।

जेईई मेन के लिए 27 नवंबर तक करना है आवेदन देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक और बीआर्क कोर्सेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीए जेईई मेन आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जेईई मेन 2026 के लिए 27 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 2 से 9 अप्रैल तक होंगे। हालांकि कुछ दिन पहले एनटीए ने कहा था कि जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होंगे। ऐसे में सेशन 2 के एग्जाम शेड्यूल में बदलाव हुआ है। सेशन-1 की तिथियां जस की तस है।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

कब होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें अहम तिथियां एनटीए जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सत्रों - जनवरी और अप्रैल में करेगा। कुछ दिन पहले एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम की तारीख की घोषणा की थी। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 2 से 9 अप्रैल तक होंगे।