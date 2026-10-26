जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में क्या है अंतर? जानें कितनी बार दे सकते हैं एग्जाम

हाल ही में जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है। जेईई मेन 2027 के लिए 22 नवंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लेकिन ज्यादातर पैरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में क्या अंतर है?

देश के ज्यादातर छात्र इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए हर साल लाखों छात्र जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई की तैयारी करते हैं और इसकी परीक्षा देते हैं। इसके दो चरण होते हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड। हाल ही में जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है। जेईई मेन 2027 के लिए 22 नवंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लेकिन ज्यादातर पैरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में क्या अंतर है? साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इन परीक्षाओं के कितनी बार दे सकते हैं? बता दें कि ये दोनों ही परीक्षाएं अलग-अलग होती हैं और इनके सिलिबेस और एग्जाम पैटर्न भी अलग होते हैं। तो चलिए आज हम आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के बीच का अंतर समझाते हैं।

वैसे जेईई मेन्स और जेईई एडवांस्ड दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं हैं। दोनों ही एग्जाम से इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। दोनों ही परीक्षाएं देश की कठिन परीक्षाओं में शामिल है। लेकिन इनकी योग्यताएं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग-अलग है।

क्या होता है जेईई मेन जेईई मेन्स यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित कराती है। जेईई मेन के माध्यम से एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य संबद्ध संस्थानों के बीई/बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलता है। यह जेईई एडवांस्ड के लिए पात्रता परीक्षा भी है। जेईई मेन साल में दो सत्रों-जनवरी और अप्रैल में आयोजित होती है। स्टूडेंट इन दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और दोनों में से जिसमें ज्यादा नंबर आए, उसके आधार पर रैंक बनती है। रैंक, अप्रैल वाले सेशन के बाद बनती है।

कितनी बार दे सकते हैं परीक्षा बता दें कि विद्यार्थी किसी एक या दोनों सत्रों में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, 12वीं पास करने के बाद उम्मीदवार लगातार तीन वर्षों तक जेईई मेन दे सकते हैं। यानी 12वीं में रहते हुए और उसके बाद लगातार दो साल दे सकते हैं और हर वर्ष अधिकतम दो सत्रों में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

क्या होता है पैटर्न? जेईई मेन में तीन घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें MCQs और न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होते हैं।

सिलेबस एनटीए के अनुसार, जेईई मेन 2027 के सिलेबस में पिछले वर्ष यानी 2026 के मुकाबले कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

बीई/बीटेक (पेपर 1) के लिए विषय-वार सिलेबस की डिटेल्स जो छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (पेपर 1) में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय की तैयारी करनी होगी।

फिजिक्स (कुल 20 यूनिट्स): फिजिक्स के सिलेबस को 20 यूनिट्स में विभाजित किया गया है। इसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स और न्यूक्लिआई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स शामिल हैं।

केमिस्ट्री (कुल 20 यूनिट्स): केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ-साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को शामिल किया गया है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और बायोमॉलिक्यूल्स मुख्य टॉपिक्स हैं।

गणित (कुल 14 यूनिट्स): गणित के सिलेबस में अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और प्रॉबेबिलिटी शामिल हैं। प्रमुख टॉपिक्स में सेट्स एंड फंक्शन्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, परम्यूटेशन-कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेन्शियल इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स शामिल हैं।

बीआर्क और बीप्लानिंग का सिलेबस इंजीनियरिंग के अलावा, आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए अलग पेपर आयोजित किए जाते हैं:

पेपर 2A (B.Arch): इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट शामिल हैं।

पेपर 2B (B.Planning): इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।

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क्या होता है जेईई एडवांस्ड जेईई एडवांस्ड आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली प्रमुख कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। वहीं, जेईई एडवांस्ड के परिणाम के आधार पर मुख्य रूप से आईआईटी में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया रैंक तय की जाती है। जेईई एडवांस्ड का आयोजन हर साल अलग-अलग आईआईटी की ओर से किया जाता है। तैयारी की शुरुआत कक्षा 11वीं और 12वीं के भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित (पीसीएम) के पाठ्यक्रम की मजबूत समझ के साथ करनी चाहिए। खासकर रसायन विज्ञान के लिए एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।