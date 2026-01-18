JEE Main Admit Card 2026 OUT: जेईई मेन एडमिट कार्ड 2026 jeemain.nta.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: JEE Main 2026 Admit Card: एनटीए ने JEE Main 2026 के पहले सत्र (जनवरी सेशन) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।

JEE Main 2026 Admit Card Download: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE Main) 2026 के पहले सत्र (जनवरी सेशन) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे लाखों छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

JEE Main Admit Card 2026 Direct Link जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर-1 बीई और बीटेक के लिए परीक्षा का आयोजन 21,22,23,24 और 28 एंव 29 जनवरी 2026 को करेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। पेपर टू बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए परीक्षा 28 एंव 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

जेईई मेन्स 2026 में कोई वैकल्पिक प्रश्न नहीं होंगे। पेपर में 75 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के 25 प्रश्न होंगे। परीक्षा का कुल अंक 300 होगा। जेईई (मेन)-2026 13 भाषाओं यानी i.e. में आयोजित किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

JEE Main Admit Card 2026: जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 1 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

6. एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षार्थी इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करें: उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर 2. परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और समय

3. परीक्षा केंद्र का पूरा पता

4. महत्वपूर्ण निर्देश और रिपोर्टिंग समय