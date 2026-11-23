प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (HPTF) को 54 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें कई लोगों ने प्रवेश परीक्षाओं में स्कूल बोर्ड के अंकों को अधिक वेटेज देने की मांग की है। राज्य सरकारों की ओर से भी इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

अगर आप जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में दाखिले के लिए अब 12वीं के बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी महत्व दिया जा सकता है। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (HPTF) को 54 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें कई लोगों ने प्रवेश परीक्षाओं में स्कूल बोर्ड के अंकों को अधिक वेटेज देने की मांग की है। राज्य सरकारों की ओर से भी इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षा के अंकों को महत्व देने की बात हो रही है। इससे पहले जेईई मेन में भी यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब टास्क फोर्स इस व्यवस्था को दोबारा लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

जेईई मेन में पहले भी मिल चुका है बोर्ड मार्क्स को 40% वेटेज साल 2013 से जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक (AIR) तय करने में 12वीं के बोर्ड परीक्षा के अंकों को 40 फीसदी वेटेज दिया जाता था। इस व्यवस्था को शुरू करने का मकसद स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों की कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करना था।

हालांकि, अलग-अलग बोर्ड के परीक्षा परिणामों में अंतर और रैंक तय करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इस व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया। प्रोफेसर अशोक मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद 2017 से इसे हटा दिया गया। उस समय प्रोफेसर अशोक मिश्रा आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाले पैनल को इस पुरानी व्यवस्था और इसे बंद करने के कारणों की जानकारी दी है।

बोर्ड के अंकों में अंतर बना सबसे बड़ी चुनौती मिश्रा समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि अलग-अलग स्कूल बोर्ड के परीक्षा परिणामों में काफी अंतर होता है। कुछ बोर्ड में छात्रों को अधिक अंक मिलते हैं, जबकि कुछ बोर्ड में मूल्यांकन सख्त होता है। इस वजह से छात्रों की रैंक तय करने में कई तरह की समस्याएं आती थीं। साथ ही, रैंक जारी करने में भी देरी होती थी। समिति ने यह भी पाया था कि छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेने लगे थे। कमेटी का मानना था कि जेईई मेन की रैंक तय करते समय बोर्ड के अंकों को जोड़ने की व्यवस्था हटाने से कोचिंग पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।

बोर्ड के अंकों को बराबर करने की तैयारी बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने में सबसे बड़ी चुनौती उनका नॉर्मलाइजेशन करना है। इसका मतलब है कि अलग-अलग बोर्ड के छात्रों के अंकों की तुलना एक समान आधार पर की जाए। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र को भी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के छात्र के बराबर मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सभी बोर्ड के मूल्यांकन के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी होगा। इसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर NCERT की स्वतंत्र इकाई PARAKH (परख) पिछले कुछ समय से 'स्कूल बोर्डों के बीच समानता' के मुद्दे पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य अलग-अलग बोर्ड की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था में एकरूपता लाना है।

नीलकेणि की कमेटी में 5 लोग शामिल नंदन नीलेकणि इंफोसिस के को फाउंडर हैं। वे आधार परियोजना के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा सुधार के लिए गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। उनकी कमेटी में 5 लोग शामिल हैं। इनमें इसरों के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट अमृत लाल मीणा हैं।