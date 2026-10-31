जेईई मेन में 99.89 पर्सेंटाइल के बाद हरजस ने IIT BHU में भी सबको पछाड़ा, जीता प्रेसिडेंट मेडल
जेईई मेन 2022 में 99.89 पर्सेंटाइल पाने वाली हरजस कौर ने आईआईटी बीएचयू में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अब 4 साल बाद 2026 में उन्होंने आईआईटी बीएचयू में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट मेडल जीता है।
जेईई मेन 2022 में 99.89 पर्सेंटाइल पाने वाली हरजस कौर ने आईआईटी बीएचयू में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली हरजस इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अपने राज्य की टॉपर थीं। अब 4 साल बाद 2026 में उन्होंने आईआईटी बीएचयू में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट मेडल जीता है। आईआईटी बीएचयू में 15वें दीक्षांत समारोह में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्रा हरजस कौर को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल समेत कुल 15 मेडल दिए गए। हरजस ने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की है। उनके पिता व्यवसायी हैं, जबकि माता अध्यापिका हैं। हरजस का कहना है कि वह भविष्य में देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रथम रहीं और बीटेक की सभी शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली छात्रा बनीं।
आईआईटी में हर वर्ष सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र या छात्रा को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाता है। हरजस कौर को आईआईटी बीएचयू की मेधावियों की सूची में सबसे आगे खड़ा किया है। हरजस अपनी सफलता का श्रेय परिवार और आईआईटी बीएचयू के शैक्षणिक माहौल को देती हैं।
प्रतीक को डायरेक्टर मेडल
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रतीक को डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दिया गया है। प्रतीक ने अपनी पेशेवर पारी की शुरुआत गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की है। उनके माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं। प्रतीक का लक्ष्य सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना और बड़े मुकाम हासिल करना है। दोनों विद्यार्थियों की उपलब्धियां आईआईटी बीएचयू की शैक्षणिक उत्कृष्टता और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मेहनत को दर्शाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र लखादीव मेहुलकर राजकुमार ने भी डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल जीता है।
सौर ऊर्जा से कम नुकसान में उपयोगी बिजली बनाने की तकनीक विकसित करने वाले मध्य प्रदेश के प्रखर नेमा को पहली बार ग्रीन एनर्जी मेडल से सम्मानित किया गया।
आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के 15वें दीक्षांत समारोह में कुल 2,048 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 1106 बीटेक के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।।
डिग्री प्राप्तकर्ता
कुल डिग्री प्राप्तकर्ता : 2,048
कोर्स वाइज
बी.टेक. (B.Tech.): 1,106 छात्र
आईडीडी (IDD - इंटिग्रेटेड डुअल डिग्री): 385 छात्र
एम.टेक. / एम.फार्मा. (M.Tech. / M.Pharm.): 322 छात्र
पीएच.डी. (Ph.D.): 182 शोधार्थी
एम.एससी. (M.Sc.): 39 छात्र
बी.आर्च. (B.Arch.): 14 छात्र
पदक एवं पुरस्कार
पदक विजेता: 62
कुल वितरित किए जाने वाले पदक व पुरस्कार: 124
क्या बोले कुमार मंगलम बिरला
आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला BHU-IIT पहुंचे। उन्होंने छात्रों को लाइफ और करियर में सफल होने के कई टिप्स दिए। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि जिंदगी में अपने फैसले खुद लेने का साहस होना चाहिए। जोखिम उठाए बिना कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता और जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके अनुभवों और उपलब्धियों में है। ‘अपना टाइम आएगा’, ‘रिस्क नहीं तो कुछ नहीं’ और ‘जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं’ जैसे फिल्मी संवादों के जरिए उन्होंने युवाओं को अपने सपनों पर भरोसा करने, चुनौतियों से न डरने और हर पल को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी