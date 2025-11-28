Hindustan Hindi News
JEE Main के अलावा वो 5 प्रवेश परीक्षाएं, जिनसे खुलती है शानदार करियर की राह

JEE Main के अलावा वो 5 प्रवेश परीक्षाएं, जिनसे खुलती है शानदार करियर की राह

संक्षेप:

छात्रों में जेईई के अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तरफ भी देखना चाहिए जिसने अच्छे करियर की राह निकलती है। कई दूसरे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैनेजमेंट और डिजाइन से लेकर रिसर्च और डेटा साइंस तक के फील्ड में उतने ही अच्छे एकेडमिक और करियर के मौके देते हैं।

Fri, 28 Nov 2025 04:34 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
आमतौर पर पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स) स्ट्रीम से 12वीं पास छात्रों का एक ही लक्ष्य होता है- जेईई मेन। हर साल इस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में 12-13 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। ऐसे में मोटे पैकेज दिलाने वाले संस्थान आईआईटी व एनआईटी में दाखिला पाना बेहद टेढ़ी खीर होता है। ऐसी सूरत में छात्रों में अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तरफ भी देखना चाहिए जिसने अच्छे करियर की राह निकलती है। कई दूसरे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैनेजमेंट और डिजाइन से लेकर रिसर्च और डेटा साइंस तक के फील्ड में उतने ही अच्छे एकेडमिक और करियर के मौके देते हैं। यहां हम 5 बड़े एग्जाम बता रहे हैं जिन्हें स्टूडेंट्स को जेईई मेन के अलावा देना चाहिए।

1. जिपमैट (JIPMAT)

जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (JIPMAT) आईआईएम में 5 साल के इंटीग्रेटेड BBA-MBA प्रोग्राम में एडमिशन देता है। यह प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो क्लास 12 के तुरंत बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, यह प्रोग्राम बड़े बिजनेस स्कूलों में ट्रेनिंग के ज़रिए टॉप मैनेजमेंट रोल तक पहुंचने का सीधा रास्ता देता है।

2. यूसीईईटी (UCEED)

अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) आईआईटी संस्थानों द्वारा ऑफर किए जाने वाले बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des) प्रोग्राम में एंट्री दिलाता है। प्रोडक्ट डिजाइन, UI/UX, विज़ुअल कम्युनिकेशन, या इंडस्ट्रियल डिजाइन में रूचि रखने वाले कैंडिडेट इस टेस्ट के ज़रिए देश के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकते हैं।

3. आईएसआई - सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम

इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट (CMI) स्टैटिस्टिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस में अपने अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। इन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट को अक्सर गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाती है।

4. आईएटी

आईआईएसईआर (IISER) एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में मौजूद सभी सात इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISERs) में एडमिशन के लिए होता है। यह स्कोर IISc बेंगलुरु में BSc (रिसर्च) प्रोग्राम और IIT मद्रास में मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में BS के लिए भी स्वीकार किया जाता है। IIT गुवाहाटी भी कुछ खास प्रोग्राम के लिए स्कोर पर विचार करता है।

5. नेस्ट ( NEST )

नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट (NEST) हर साल NISER भुवनेश्वर और UM-DAE सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज (CEBS), मुंबई के पांच साल के इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। दोनों इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत काम करते हैं और चुने हुए कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। इस एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं।

जैसे-जैसे जेईई मेन के मुकाबला कड़ा होता जा रहा है, ये एग्जाम रिसर्च, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और एडवांस्ड साइंस एजुकेशन में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ऑप्शन देते हैं।

JEE Main
