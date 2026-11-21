जेईई मेन 2027 के लिए फॉर्म भरने में की देरी तो लगेगा 500 रुपये अधिक, बिना लेट फीस कल तक मौका
जेईई मेन 2027 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन कल 22 नवंबर को रात 11:50 बजे बंद होगा। लेट फीस 500 रुपये के साथ 26 नवंबर तक मौका मिलेगा।
इंजीनियरिंग का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए जेईई मेन 2027 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन अब कुछ ही घंटों का मेहमान है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कल 22 नवंबर 2026 को आवेदन की खिड़की बंद कर देगी। जो छात्र अब तक फॉर्म टालते रहे उनके लिए यह आखिरी बुलावा है। एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 लाख 29 हजार 670 आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं। इनमें से 11 लाख 19 हजार 62 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन पूरा कर परीक्षा की फीस भी भर दी है। यानी करीब दो लाख फॉर्म ऐसे हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं। इन छात्रों को फीस भरकर फॉर्म फाइनल सबमिट करना होगा।
समय निकल गया तो क्या होगा
सामान्य आवेदन की समयसीमा कल रात 11:50 बजे तक है। फॉर्म और फीस दोनों इसी वक्त तक पूरे होने चाहिए। इसके बाद सामान्य तरीके से कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। हालांकि जो छात्र यह मौका चूक जाएंगे उनके लिए लेट फीस की खिड़की खुलेगी। यह 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसमें आवेदन के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त फीस देनी होगी। यानी देर करने का मतलब सीधा जेब पर बोझ। साथ ही आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भीड़ बढ़ने से दिक्कत भी आ सकती है।
गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका
आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एनटीए करेक्शन विंडो खोलेगी। यह 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक रहेगी। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि या किसी और जानकारी में चूक हुई हो तो इसी दौरान सुधार कर लें। बाद में बदलाव का मौका नहीं मिलेगा।
ऐसे भरें फॉर्म
- पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Online Application Form for JEE Main 2027 - Session 1” वाले लिंक पर क्लिक करें।
- जरूरी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- फिर लॉग इन करें और अपनी पढ़ाई और निजी जानकारी भरें।
- इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आखिर में फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
- कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें। आगे काम आएगा।
परीक्षा की तारीखें नोट कर लें
सिटी इंटिमेशन स्लिप 30 दिसंबर 2026 को जारी होगी। एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 को मिलेगा। परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होगी।
13 भाषाओं में होगी परीक्षा
इस बार भी जेईई मेन 13 भाषाओं में कराई जाएगी। इनमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। यानी छात्र अपनी पसंद की भाषा में पेपर दे सकेंगे। गौरतलब है कि आखिरी घंटे का इंतजार न करें क्योंकि रात में सर्वर धीमा पड़ सकता है और पेमेंट में अटकने का खतरा रहता है। फोटो और हस्ताक्षर पहले से तैयार रखें। आज ही फॉर्म पूरा कर लें तो टेंशन भी कम रहेगी और 500 रुपये भी बचेंगे। एक छोटी सी लापरवाही पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव