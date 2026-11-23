JEE Main 2027: 15 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, लेट फीस के साथ 26 नवंबर तक भरें फॉर्म, जानें कितनी है फीस
एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जेईई मेन 2027 के सेशन 1 की परीक्षा के लिए अब तक 15,04,866 रिजस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और 13,10,493 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है।
अगर आप जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए बिना लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो छात्र इस समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाएं हैं, एनटीए उन्हें एक और मौका दे रहा है। उम्मीदवार आज यानी 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म में किसी भी गलती के सुधार के लिए करेक्शन विंडो 27 से 29 नवंबर तक खुलेगी। परीक्षा शहर की घोषणा 30 दिसंबर को की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 13 जनवरी को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
वहीं, एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जेईई मेन 2027 के सेशन 1 की परीक्षा के लिए अब तक 15,04,866 रिजस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और 13,10,493 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है। एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
जेईई मेन 2027 सेशन 1 का फार्म ऐसे भरें
1. उम्मीदवार पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर “Online Application Form for JEE Main 2027 - Session 1” वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर जरूरी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. फिर लॉग इन करें और अपनी पढ़ाई और निजी जानकारी भरें।
5. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
6. आखिर में फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
7. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें। आगे काम आएगा।
जेईई मेन 2027 सेशन 1 के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://examinationservices.nic.in/JeeMaink2027/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBr/RK0fiT9U+NCx0+00pns5
फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारियां तैयार रखें। फॉर्म में भरी गई हर जानकारी को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। खास तौर पर 10वीं के प्रमाणपत्र के मुताबिक नाम दर्ज करें और अपनी श्रेणी के अनुसार सही पहचान विकल्प चुनें।
जेईई मेन 2027 सेशन-1 एग्जाम डेट
जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी।
जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार भी जेईई मेन 13 भाषाओं में कराई जाएगी। इनमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। यानी छात्र अपनी पसंद की भाषा में पेपर दे सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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