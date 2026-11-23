एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जेईई मेन 2027 के सेशन 1 की परीक्षा के लिए अब तक 15,04,866 रिजस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और 13,10,493 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है।

अगर आप जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए बिना लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो छात्र इस समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाएं हैं, एनटीए उन्हें एक और मौका दे रहा है। उम्मीदवार आज यानी 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म में किसी भी गलती के सुधार के लिए करेक्शन विंडो 27 से 29 नवंबर तक खुलेगी। परीक्षा शहर की घोषणा 30 दिसंबर को की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 13 जनवरी को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।

15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन वहीं, एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जेईई मेन 2027 के सेशन 1 की परीक्षा के लिए अब तक 15,04,866 रिजस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और 13,10,493 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है। एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 का फार्म ऐसे भरें 1. उम्मीदवार पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “Online Application Form for JEE Main 2027 - Session 1” वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. फिर जरूरी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. फिर लॉग इन करें और अपनी पढ़ाई और निजी जानकारी भरें।

5. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

6. आखिर में फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

7. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें। आगे काम आएगा।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक- https://examinationservices.nic.in/JeeMaink2027/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBr/RK0fiT9U+NCx0+00pns5

फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारियां तैयार रखें। फॉर्म में भरी गई हर जानकारी को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। खास तौर पर 10वीं के प्रमाणपत्र के मुताबिक नाम दर्ज करें और अपनी श्रेणी के अनुसार सही पहचान विकल्प चुनें।

जेईई मेन 2027 सेशन-1 एग्जाम डेट जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी।