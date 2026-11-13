जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए 6.7 लाख से ज्यादा आए आवेदन
एनटीए को जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए 6.7 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें।
इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले लाखों नौजवानों की धड़कनें अभी से तेज हो गई हैं। जनवरी की परीक्षा में दो महीने भी नहीं बचे और फॉर्म भरने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। जेईई मेन 2027 के पहले सेशन के लिए अब तक 6 लाख 70 हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 12 नवंबर 2026 को ताजा आंकड़े सामने रखे। इनके मुताबिक अब तक 6,70,182 आवेदन फॉर्म मिले हैं। इनमें से 4,90,008 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन के साथ फीस भी जमा कर दी है। यानी करीब 1.80 लाख आवेदकों की प्रक्रिया अभी अधूरी दिख रही है।
रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी। पिछले सालों का रुझान देखें तो जनवरी सेशन के आवेदकों का आंकड़ा 13.5 लाख के पार जा सकता है।
कहां और कब तक भरें फॉर्म
जेईई मेन 2027 सेशन 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू हो चुका है। जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वे 22 नवंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भी एक मौका मिलेगा लेकिन लेट फीस के साथ। लेट फीस के साथ आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। फॉर्म में गलती हो गई हो तो सुधार के लिए 27 से 29 नवंबर तक करेक्शन विंडो खुलेगी।
ऐसे करें आवेदन
जिन छात्रों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा वे इन कदमों को अपनाएं।
1. सबसे पहले jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. जेईई मेन 2027 सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. नए उम्मीदवार वाला विकल्प चुनें।
4. रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन आईडी व पासवर्ड बना लें।
5. लॉगिन करके निजी, पढ़ाई और संपर्क की जानकारी भरें।
6. मांगे गए दस्तावेज और फोटो तय आकार में अपलोड करें।
7. ऑनलाइन तरीके से फीस जमा करें।
8. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
इन बातों का रखें खास ध्यान
फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी दो बार जांच लें। नाम और जन्मतिथि वही लिखें जो दसवीं की मार्कशीट में दर्ज है। छोटी सी चूक आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। सबसे अहम बात यह है कि फीस का भुगतान सफल होना चाहिए। जब तक पेमेंट पूरा न हो और कन्फर्मेशन पेज न बन जाए तब तक रजिस्ट्रेशन अधूरा माना जाएगा। यही वजह है कि लाखों फॉर्म भरे होने के बावजूद सब पूरी तरह जमा नहीं माने गए हैं।
कई छात्र आखिरी दिन के भरोसे बैठे रहते हैं। उस दिन वेबसाइट पर भारी भीड़ होती है और सर्वर धीमा पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आज ही फॉर्म पूरा कर लिया जाए। जनवरी की परीक्षा देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों का दरवाजा खोलने वाली पहली सीढ़ी है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वे अब तैयारी पर पूरा जोर लगाएं। जिन्होंने नहीं भरा उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव