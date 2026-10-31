जेईई मेन 2027 फॉर्म में हो गई गलती, तो घबराएं नहीं, अब भर सकेंगे नया फॉर्म, जान लें नया नियम

हर नया आवेदन फॉर्म भरने पर उम्मीदवार को एक नया एप्लीकेशन नंबर जारी किया जाएगा। नए फॉर्म में उम्मीदवार को सभी जानकारियां दोबारा भरनी होंगी। इसके अलावा, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज भी फिर से अपलोड करने होंगे।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई बड़ी गलती हो गई है, तो घबराने की जरुरत नहीं है। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एंजेसी यानी एनटीए ने नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अगर किसी छात्र के आवेदन में गलती हो गई है, तो वह अब नया आवेदन फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस दौरान भी छात्र को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बता दें कि उम्मीदवार का वही आवेदन मान्य माना जाएगा, जो जिसकी फीस जमा हो चुकी है और जिसका कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो गया है। ऐसे में एनटीए ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

फ्रेश फॉर्म से जुड़ी खास बातें हर नया आवेदन फॉर्म भरने पर उम्मीदवार को एक नया एप्लीकेशन नंबर जारी किया जाएगा। नए फॉर्म में उम्मीदवार को सभी जानकारियां दोबारा भरनी होंगी। इसके अलावा, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज भी फिर से अपलोड करने होंगे। एनटीए के मुताबिक नए आवेदन की प्रक्रिया फीस जमा करने सहित 22 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक पूरी करनी होगी।

फीस वापस मिलेगी? अब सवाल उठता है कि क्या पहले जमा की गई फीस वापस मिलेगी? एनटीए के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक, पुराने आवेदन की फीस न तो वापस की जाएगी और न ही नए आवेदन की फीस में एडजस्ट होगी। ऐसे में जब आप नया फॉर्म भरेंगे, तो आपको दोबारा से फीस भरनी होगी। साथ ही उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन नंबर पर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा एप्लीकेशन नंबर के साथ परीक्षा देता है, तो इसे गलत तरीका माना जाएगा।

क्या फॉर्म में करेक्शन की सुविधा मिलेगी? बता दें कि उम्मीदवारों को छोटी गलतियों के लिए सुधार का मौका मिलेगा। अगर फॉर्म में सिर्फ छोटी-मोटी गलती सुधारनी है, तो नया फॉर्म भरने के बजाय 27 से 29 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुलेगा, तब इसका इस्तेमाल गलतियों के सुधार में कर सकते हैं। इसलिए छोटी गलतियों के लिए करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करना बेहतर होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन की आखिरी तारीख: 22 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे

लेट फीस के साथ आवेदन: 26 नवंबर 2026 तक

करेक्शन विंडो: 27 से 29 नवंबर 2026

जेईई मेन 2027 के लिए कैसे करें आवेदन - अभ्यर्थी को NTA की आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

- स्टेज 1 में MeriPehchaan पोर्टल (JanParichay / DigiLocker / Aadhaar आदि) के माध्यम से या सीधे पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके पंजीकरण करें।

- अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएं। पंजीकरण पूर्ण होने पर एक एप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा। इसे संभालकर रखें क्योंकि यह दोनों सत्रों (सत्र 1 और सत्र 2) के लिए मान्य रहेगा।

- स्टेज 2 में डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

- स्टेज 4 में आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

- स्टेज 5 में कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा। इस कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और भविष्य में काउंसलिंग व दाखिले के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।

सत्र 1 और सत्र 2 का लॉगिन: अभ्यर्थी सत्र 1 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और बाद में सत्र 2 के लिए उसी एप्लिकेशन नंबर का उपयोग करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

सक्रिय मोबाइल और ईमेल: आवेदन में केवल अपना या अपने माता-पिता का ही मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें क्योंकि NTA द्वारा सभी सूचनाएं इसी पर भेजी जाएंगी।

आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-

लेट फीस के साथ मौका रहेगा इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को लेट फीस के साथ भी आवेदन करने का अवसर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी 22 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसके पास 23 नवंबर से 26 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका रहेगा लेकिन इसके लिए उसे 500 रुपये की लेट फीस भरनी होगी। 26 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

ए़ड्रेस को लेकर नियम में बदलाव वहीं, जेईई मेन 2027 में परीक्षा शहर चुनने के नियमों में बदलाव किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने स्थायी या वर्तमान पते वाले राज्य में स्थित शहरों में से ही परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। संबंधित राज्य में चार परीक्षा शहर उपलब्ध नहीं होने पर ही दूसरे राज्यों के शहरों का विकल्प दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अपने निवास के नजदीक परीक्षा केंद्र चुनने में प्राथमिकता मिलेगी।

चार शहरों का विकल्प देना होगा अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर के लिए प्राथमिकता के क्रम में चार विकल्प भरने होंगे। एनटीए की कोशिश होगी कि पहली पसंद का शहर ही आवंटित किया जाए। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से दूसरी पसंद का शहर भी आवंटित किया जा सकता है। इसलिए आवेदन करते समय विकल्पों का क्रम सावधानी से भरना होगा। परीक्षा केंद्र आवंटित होने के बाद शहर बदलने की अनुमति नहीं होगी।