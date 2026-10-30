जेईई मेन 2027 में अब स्थायी या वर्तमान पते वाले राज्य के शहरों में ही परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प
जेईई मेन 2027 में परीक्षा शहर चुनने के नियमों में बदलाव किया गया है। NTA के नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने स्थायी या वर्तमान पते वाले राज्य में स्थित शहरों में से ही परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा।
जेईई मेन 2027 में परीक्षा शहर चुनने के नियमों में बदलाव किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने स्थायी या वर्तमान पते वाले राज्य में स्थित शहरों में से ही परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। संबंधित राज्य में चार परीक्षा शहर उपलब्ध नहीं होने पर ही दूसरे राज्यों के शहरों का विकल्प दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अपने निवास के नजदीक परीक्षा केंद्र चुनने में प्राथमिकता मिलेगी।
चार शहरों का विकल्प देना होगा
अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर के लिए प्राथमिकता के क्रम में चार विकल्प भरने होंगे। एनटीए की कोशिश होगी कि पहली पसंद का शहर ही आवंटित किया जाए। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से दूसरी पसंद का शहर भी आवंटित किया जा सकता है। इसलिए आवेदन करते समय विकल्पों का क्रम सावधानी से भरना होगा। परीक्षा केंद्र आवंटित होने के बाद शहर बदलने की अनुमति नहीं होगी।
देश-विदेश के 310 शहरों में परीक्षा
जेईई मेन 2027 की परीक्षा देश और विदेश के कुल 310 शहरों में आयोजित होगी। इनमें भारत के 301 और विदेश के नौ शहर शामिल हैं। नई सूची में ओडिशा के कालाहांडी और सुंदरगढ़ तथा पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर को भी शामिल किया गया है।
विदेश में रहने वालों के लिए भी नियम
विदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा शहर का चयन स्थायी या वर्तमान पते के आधार पर होगा। जिनका स्थायी या वर्तमान पता भारत से बाहर है, उन्हें कम से कम एक परीक्षा शहर भारत में चुनना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को शहरों का विकल्प भरते समय अपने पते, यात्रा की सुविधा और प्राथमिकता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवंटन के बाद बदलाव नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी