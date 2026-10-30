जेईई मेन 2027 रजिस्ट्रेशन में नाम और जन्मतिथि में न करें गलती, 10वीं के सर्टिफिकेट से करें मिलान
एनटीए (NTA) ने जेईई मेन 2027 के अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी जारी कर डिजिलॉकर के जरिए री-KYC पूरी करने और 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार सही नाम व जन्मतिथि दर्ज करने की सलाह दी है।
देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई मेन 2027 (JEE Main 2027) की तैयारी कर रहे लाखों परीक्षार्थियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरते समय पहचान वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने डिजिलॉकर अकाउंट से आधार री-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें। ऐसा करने से सिस्टम उम्मीदवार की ताजा जानकारी खुद-ब-खुद प्राप्त कर लेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
खुद के लॉगिन आईडी का ही करें इस्तेमाल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभ्यर्थियों को खास हिदायत दी है कि वे रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने खुद के डिजिलॉकर, जनपरिचय या ई-प्रमाण क्रेडेंशियल्स का ही इस्तेमाल करें।
अक्सर छात्र साइबर कैफे या किसी अन्य व्यक्ति के लॉगिन आईडी से फॉर्म भरवा लेते हैं, जिसके कारण परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और आगे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चरणों में भारी परेशानी होती है। अपने पर्सनल क्रेडेंशियल से लॉगिन करने पर डेटा में पारदर्शिता रहेगी और आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह सुरक्षित होगी।
10वीं की मार्कशीट से मिलाएं नाम और जन्मतिथि
आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म में दर्ज उनका नाम और जन्मतिथि, उनके कक्षा 10वीं के मार्कशीट या प्रमाण पत्र में दी गई जानकारियों से हूबहू मेल खाती हो। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग या जन्मतिथि में थोड़ा सा भी अंतर हुआ, तो काउंसलिंग और एडमिशन के समय उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है।
जेईई मेन 2027 का संभावित शेड्यूल और आवेदन तिथियां
जेईई मेन 2027 परीक्षा का आयोजन दो सेशन में किया जाएगा।
सेशन 1 परीक्षा तिथियां: जनवरी 2027
सेशन 1 आवेदन की अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026
करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026
सिटी इंटिमेशन स्लिप: 30 दिसंबर 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 13 जनवरी 2027
सेशन 2 परीक्षा तिथियां: अप्रैल 2027
इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल jeemain.nta.nic.in पर जाकर अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना ऑनलाइन आवेदन तुरंत पूरा कर लें।
जेईई मेन आवेदन फीस
जेईई मेन 2027 सेशन 1 के सिंगल पेपर (बी.टेक या बी.आर्क) के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है। अनारक्षित (जनरल) वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 1,000 रुपये तथा अनारक्षित महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क देना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुषों के लिए फीस 900 रुपये है, जबकि जनरल-ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह 800 रुपये रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर वर्ग के आवेदकों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित है, जिसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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