JEE Main 2027: 15.73 लाख छात्रों ने भरा फॉर्म, कल बंद होगी करेक्शन विंडो; जानें क्या-क्या कर सकते हैं सुधार
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर देगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय कोई गलती की है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं।
JEE Main 2027 Correction Window: जेईई मेन 2027 सेशन-1 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों के पास अब सिर्फ कल यानी 29 नवंबर तक का समय है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर देगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय कोई गलती की है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं।
29 नवंबर तक कर सकते हैं फॉर्म में सुधार
एनटीए ने रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियां ठीक करने का मौका दिया है। करेक्शन विंडो का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे उन विवरणों में बदलाव कर सकते हैं, जिनकी अनुमति एनटीए ने दी है।
इन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
जेईई मेन 2027 के आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी और सब-कैटेगरी से जुड़ी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं का विवरण, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र के शहर में भी बदलाव किया जा सकता है।
उम्मीदवारों को परीक्षा का अतिरिक्त पेपर जोड़ने के साथ अपना नाम, पिता का नाम या माता का नाम ठीक करने की भी अनुमति दी गई है।
हालांकि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान और स्थायी पता, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटो में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
JEE Main 2027 फॉर्म में सुधार कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं:
सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर 'JEE Main 2027 Application Form Correction' लिंक पर क्लिक करें।
अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारियों को ध्यान से चेक करें।
जिन विवरणों में बदलाव की अनुमति है, उनमें जरूरी सुधार करें।
यदि किसी बदलाव के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद संशोधित कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें और कन्फर्मेशन पेज को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
JEE Main 2027 के लिए 15.73 लाख आवेदन
एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए कुल 15,73,018 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13,96,007 उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है।
सेशन-1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 20 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी। वहीं, जेईई मेन का दूसरा सेशन 2 अप्रैल से 7 अप्रैल 2027 तक निर्धारित है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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