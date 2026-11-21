जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। जी हां, एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 22 नवंबर 2026 है।

अगर आप देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे NIT, IIIT में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल, जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। जी हां, एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 22 नवंबर 2026 है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी इस तारीख तक बिना लेट फीस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12,23,255 लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर लिया है। इनमें से 10,10,994 अधिक छात्र फीस जमा कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म कब तक भरें बता दें कि एनटीए ने छात्रों को लेट फीस के साथ जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन करने की सुविधा दी है। जो छात्र 22 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 के बीच आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए कटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस के अलावा 500 रुपये लेट फीस देनी होगी। इसलिए एक्स्ट्रा खर्च और आखिरी समय के सर्वर लोड से बचने के लिए छात्र समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो 27 से 29 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुलेगी।

एडमिट कार्ड और परीक्षा की तिथि 24 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल तय है। इसके लिए एग्जाम सिटी स्लिप 30 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी, जिससे उन्हें अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद 13 जनवरी 2027 को एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी।

कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं-

2. होमपेज पर दिए गए 'Online Application Form for JEE (Main) 2027 – Session 1' लिंक पर क्लिक करें।

3. यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 'New Registration' पर जाएं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो सीधे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और परीक्षा केंद्र का चुनाव सावधानीपूर्वक भरें।

5. अपनी नई फोटो और फोटो स्कैन करके अपलोड करें।

6. अंत में, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता काउंसलिंग के दौरान पड़ सकती है।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक- https://examinationservices.nic.in/JeeMaink2027/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBr/RK0fiT9U+NCx0+00pns5

जेईई मेन में कितने पेपर होते हैं जेईई मेन स्कोर से 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी और 47 जीएफटीआई संस्थानों में प्रवेश होगा। आपको बता दें कि जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।