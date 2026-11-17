जेईई मेन 2027 फॉर्म भरने में नहीं करें देरी, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, 9 लाख तक रजिस्ट्रेशन पूरे
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की जेईई मेन 2027 सेशन-1 परीक्षा के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 है। अब तक 7 लाख से ज्यादा छात्र फॉर्म भर चुके हैं। परीक्षा जनवरी 2027 में होगी।
देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे NIT, IIIT और अन्य प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित होने वाली जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बेहद नजदीक आ गई है।
अगर आपने अभी तक किसी कारणवश अपना आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो बिल्कुल भी देरी न करें। बिना लेट फीस के आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 तय की गई है। NTA के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 9,05,144 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 7,01,316 से अधिक छात्र फीस जमा कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 13 लाख से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है।
22 नवंबर के बाद देना होगा 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क
जो छात्र 22 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 के बीच आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए श्रेणी के अनुसार निर्धारित फीस के अलावा 500 रुपये लेट फीस देनी होगी। इसलिए अतिरिक्त खर्च और आखिरी समय के सर्वर लोड से बचने के लिए छात्र समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो 27 से 29 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुलेगी।
परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां
24 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल तय है। छात्रों की सिटी इंटीमेशन स्लिप 30 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी, जिससे उन्हें अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद 13 जनवरी 2027 को एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी।
श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क और आवेदन का तरीका
आवेदन करने के लिए अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों को 1,000 रुपये, जबकि जनरल-EWS और OBC पुरुष उम्मीदवारों को 900 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं, अनारक्षित, जनरल-EWS और OBC वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 800 रुपये रखी गई है। इसके अलावा SC, ST, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग (PwD) वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Online Application Form for JEE (Main) 2027 – Session 1' लिंक पर क्लिक करें।
3. यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 'New Registration' पर जाएं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो सीधे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और परीक्षा केंद्र का चुनाव सावधानीपूर्वक भरें।
5. अपनी नई फोटो और फोटो स्कैन करके अपलोड करें।
6. अंत में, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करें।
7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता काउंसलिंग के दौरान पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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