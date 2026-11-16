JEE Main 2027: आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम अलग है तो घबराएं नहीं, NTA ने जारी किया FAQ; जानें अहम नियम
जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए एनटीए ने FAQ जारी किए हैं। इसे लेकर क्या क्या नियम जारी किए गए हैं।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए जेईई मेन 2027 का आवेदन किसी परीक्षा से कम नहीं है। फॉर्म भरते वक्त नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर हो, आधार कार्ड में कोई जानकारी अलग हो या फिर APAAR ID ही न बनी हो, तो उम्मीदवारों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कहीं एक छोटी सी गलती उनका पूरा आवेदन न अटका दे, इसी उलझन को दूर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों यानी FAQ जारी किए हैं। इनमें पहचान से जुड़े दस्तावेजों, आवेदन की प्रक्रिया और अलग-अलग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जरूरी नियमों पर स्थिति साफ की गई है। सबसे राहत की बात यह है कि 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग होने पर उम्मीदवार की दावेदारी प्रभावित नहीं होगी। वहीं, कुछ खास परिस्थितियों में बिना आधार कार्ड या APAAR ID के भी आवेदन करने का रास्ता दिया गया है।
22 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
एनटीए के मुताबिक, जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले FAQ और इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरह पढ़ लें। इससे पहचान संबंधी जानकारी, दस्तावेजों और पात्रता को लेकर होने वाली गलतियों से बचा जा सकेगा।
जेईई मेन 2027 के FAQ में इन 5 सवालों के जवाब
एनटीए ने आवेदन के दौरान उम्मीदवारों के सामने आने वाली कई अहम उलझनों पर सफाई दी है। इनमें ओसीआई और एनआरआई उम्मीदवारों से लेकर आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और दिव्यांगता प्रमाणपत्र तक से जुड़े सवाल शामिल हैं।
1. ओसीआई उम्मीदवार कैसे भर सकते हैं आवेदन फॉर्म?
ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) उम्मीदवार भी जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन फॉर्म में विदेशी नागरिकों के लिए दिए गए Option 2 का चयन करना होगा। आवेदन के दौरान पहचान प्रमाण के तौर पर अपना वास्तविक गैर-भारतीय पासपोर्ट की जानकारी देनी होगी। एनटीए ने ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी है।
2. क्या 12वीं का रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर जरूरी है?
नहीं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 12वीं की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में कक्षा 12 का रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी उम्मीदवार के पास फिलहाल ये जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं, तो वह आवेदन फॉर्म में 'Not Available' विकल्प चुन सकता है। इसके बाद वह आवेदन की बाकी प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।
3. आधार कार्ड या APAAR ID नहीं है तो एनआरआई उम्मीदवार क्या करें?
एनआरआई उम्मीदवारों के लिए भी एनटीए ने आवेदन का विकल्प स्पष्ट किया है। जिन उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड या APAAR ID नहीं है, लेकिन उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, वे रजिस्ट्रेशन पेज पर दिए गए 'एनआरआई (Having No Aadhaar)' विकल्प को चुन सकते हैं। इस विकल्प के जरिए पात्र उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें फॉर्म भरते समय एनटीए की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
4. आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम अलग है तो क्या होगा?
यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिनके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग या लिखने के तरीके में अंतर है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों दस्तावेजों में नाम अलग होने से उम्मीदवार की दावेदारी प्रभावित नहीं होगी। हालांकि, आवेदन फॉर्म में नाम भरते समय उम्मीदवारों को अपनी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में दर्ज नाम का ही इस्तेमाल करना होगा। यानी जेईई मेन 2027 के आवेदन में नाम वही होना चाहिए, जो कक्षा 10 के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज है।
5. PwD और PwBD उम्मीदवारों के UDID कार्ड की जांच कैसे होगी?
दिव्यांग और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों की ओर से आवेदन के समय अपलोड किए गए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड की जानकारी की जांच संबंधित सरकारी पोर्टल से की जाएगी। एनटीए यह सत्यापन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के UDID वेब पोर्टल के जरिए करेगा। जिन उम्मीदवारों के पास UDID कार्ड नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। एनटीए इस प्रमाणपत्र की पुष्टि सीधे उसे जारी करने वाले प्राधिकरण से कर सकता है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी जेईई मेन 2027 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आवेदन प्रक्रिया के Step 2 के तहत दिए गए नोट के पैराग्राफ 3 में देखी जा सकती है।
फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारियां तैयार रखें। फॉर्म में भरी गई हर जानकारी को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। खास तौर पर 10वीं के प्रमाणपत्र के मुताबिक नाम दर्ज करें और अपनी श्रेणी के अनुसार सही पहचान विकल्प चुनें। किसी भी तरह की उलझन होने पर आधिकारिक FAQ और इंफॉर्मेशन बुलेटिन की मदद लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव