जेईई मेन के आवेदन से पहले NTA की जरूरी सलाह, DigiLocker से पूरी करना ये काम
जेईई मेन 2027 के अभ्यर्थियों के लिए एनटीए की जरूरी सलाह। आवेदन से पहले डिजिलॉकर री-केवाईसी, नाम-जन्मतिथि का मिलान, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख और परीक्षा का शेड्यूल जानें।
इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे हैं, तो जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करते वक्त जरा संभलकर। एक छोटी-सी गलती आपकी पहचान की जांच से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक में परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए ) ने परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अहम सलाह दी है। एजेंसी ने डिजिलॉकर , पहचान से जुड़े दस्तावेजों और आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारियों को लेकर खास हिदायतें जारी की हैं। ऐसे में फॉर्म भरने से पहले इन निर्देशों को जान लेना जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
डिजिलॉकर से लॉगिन करने की सलाह
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे जेईई मेन 2027 के आवेदन के लिए अपने डिजिलॉकर अकाउंट, JanParichay या e-Pramaan (Meri Pehchaan) क्रेडेंशियल्स के जरिए लॉगिन करें। इसका मकसद आवेदन प्रक्रिया के अगले चरणों में पहचान के सत्यापन और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी गड़बड़ियों की आशंका को कम करना है।
एजेंसी ने उम्मीदवारों से यह भी कहा है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले डिजिलॉकर के जरिए अपनी re-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे उनकी ताजा जानकारी अपने आप प्राप्त करने में मदद मिलेगी और पुराने विवरण के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा।
10वीं के सर्टिफिकेट से जरूर मिलाएं नाम और जन्मतिथि
एनटीए ने आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरते समय भी सावधानी बरतने को कहा है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म में दर्ज उनका नाम और जन्मतिथि, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में दिए गए विवरण से मेल खाते हों।
नाम या जन्मतिथि में अंतर होने पर आगे दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना बेहतर होगा।
कब होगी जेईई मेन 2027 की परीक्षा?
एनटीए के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, जेईई मेन 2027 की परीक्षा दो सेशन में आयोजित की जाएगी। पहले सेशन की परीक्षाएं जनवरी में होंगी, जबकि दूसरा सेशन अप्रैल में प्रस्तावित है।
सेशन 1 की परीक्षा की तारीखें
- 20 जनवरी 2027
- 21 जनवरी 2027
- 22 जनवरी 2027
- 23 जनवरी 2027
- 24 जनवरी 2027
- 28 जनवरी 2027
दूसरे सेशन की परीक्षा अप्रैल 2027 में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरे सेशन की तारीखों और अन्य अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
26 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 नवंबर 2026 को बंद हो जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।
आवेदन में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए एनटीए 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खोलेगा। उम्मीदवार इस अवधि में निर्धारित नियमों के अनुसार अपने आवेदन में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।
30 दिसंबर को सिटी इंटिमेशन स्लिप, 13 जनवरी को एडमिट कार्ड
परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, जेईई मेन 2027 सेशन 1 की सिटी इंटिमेशन स्लिप 30 दिसंबर 2026 को जारी होगी। वहीं, एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सिटी इंटिमेशन स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी मिलती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी विवरण दिए जाते हैं।
कहां करें आवेदन?
जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करने और परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार एनटीए के जेईई मेन पोर्टल पर जा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: https://jeemain.nta.nic.in
आवेदन करने से पहले उम्मीदवार परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और निर्धारित पात्रता मानदंड भी ध्यान से पढ़ लें। साथ ही, फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी विवरणों की जांच जरूर करें। इससे आवेदन प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पूरा करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव