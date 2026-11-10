आधार नहीं फिर भी भर सकेंगे जेईई मेन 2027 का फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट आएगा काम
एनटीए ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए बिना आधार वाले एनआरआई उम्मीदवारों को भारतीय पासपोर्ट से आवेदन की छूट दी है। आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है।
विदेश में बसे भारतीय परिवारों के बच्चों के लिए आधार कार्ड अक्सर सिरदर्द बन जाता है। फॉर्म भरने बैठो तो सबसे पहले यही अटक जाता है। अब यह टेंशन खत्म हो गई है। एनटीए ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए एनआरआई उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। आधार नहीं है तो कोई बात नहीं। वैध भारतीय पासपोर्ट से भी आवेदन हो जाएगा।
किसे मिलेगा फायदा
यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। इसका लाभ वही एनआरआई उम्मीदवार उठा सकेंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन भारतीय पासपोर्ट वैध है। ऐसे छात्रों को आम रजिस्ट्रेशन की जगह अलग विकल्प चुनना होगा। एनटीए ने इसके लिए आवेदन पोर्टल पर खास इंतजाम किया है।
आखिरी तारीख कब है
हाथ में वक्त कम है इसलिए तारीखें नोट कर लें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिना लेट फीस के फॉर्म 22 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक भरा जा सकता है। चूक गए तो भी एक मौका बचता है। 23 से 26 नवंबर 2026 तक रात 11:50 बजे तक आवेदन होंगे। मगर इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह अतिरिक्त फीस 500 रुपये बताई गई है। एनआरआई उम्मीदवारों पर भी यही तारीखें लागू होंगी। आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ही लिए जाएंगे।
बिना आधार ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले jeemain.nta.nic.in खोलें।
होमपेज पर जेईई मेन 2027 सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन पेज सामने आएगा।
यहां 'Apply through the NRI (Having No Aadhaar)' का विकल्प चुनना है।
इसके बाद वैध भारतीय पासपोर्ट के सहारे आगे बढ़ें।
पोर्टल पर जो भी जानकारी मांगी जाए वह भरते जाएं।
फॉर्म भरते वक्त रखें ध्यान
जल्दबाजी में गलती हो जाए तो बाद में मुश्किल खड़ी हो सकती है। पासपोर्ट की डिटेल और बाकी विवरण एकदम सही भरें। सबमिट दबाने से पहले पूरा फॉर्म एक बार फिर देख लें। पोर्टल के निर्देशों के हिसाब से बाकी औपचारिकताएं भी पूरी करें। एक बात साफ समझ लें। बिना आधार आवेदन की छूट सबके लिए नहीं है। यह सिर्फ बिना आधार वाले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए है।
गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका
फॉर्म में कोई चूक रह जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन में सुधार की खिड़की 27 से 29 नवंबर तक खुलेगी। वहीं सेशन 1 की परीक्षा 20 से 24 जनवरी और 28 जनवरी 2027 को होनी है। यानी तैयारी के लिए अभी भी अच्छा वक्त है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव