जेईई मेन 2027 जनवरी सेशन 1 की परीक्षा तिथियां बदलीं, तय समय से पहले शुरू होंगे एग्जाम
JEE Main 2027 January Session 1 dates : नए शेड्यूल के मुताबिक जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षाएं 20 जनवरी, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी। जेईई मेन 2027 परीक्षा इस तरह कुल 6 दिन चलेगी।
JEE Main 2027 January Session 1 dates : जेईई मेन 2027 के लिए jeemain.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 22 नवंबर 2026 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ बड़ी अपडेट यह है कि जेईई मेन 2027 सेशन 1 के एग्जाम की डेट में बदलाव हुआ है। पहले कहा गया था कि जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षाएं 22 जनवरी, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होंगी। लेकिन ये शेड्यूल बदल दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक जेईई मेन सेशन 1 परीक्षाएं 20 जनवरी, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी। जेईई मेन 2027 परीक्षा इस तरह कुल 6 दिन चलेगी। परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जेईई मेन परीक्षा सीबीटी मोड में हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 13 भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू) में आयोजित की जाएगी।
पेपर 1 (B.E. / B.Tech.) का परीक्षा पैटर्न
विषय: गणित (Mathematics), भौतिक विज्ञान (Physics) तथा रसायन विज्ञान (Chemistry)।
प्रत्येक विषय को दो भागों में बांटा गया है:
सेक्शन A: 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)।
सेक्शन B: 5 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न ।
कुल प्रश्न एवं अंक: कुल 75 प्रश्न (प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न) और 300 कुल अंक (प्रत्येक विषय 100 अंक का)।
मार्किंग स्कीम: सही उत्तर: +4 अंक।
गलत उत्तर: -1 अंक (नेगेटिव मार्किंग सेक्शन A और सेक्शन B दोनों में लागू है)।
अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक ।
समय अवधि: 3 घंटे (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें स्क्राइब की पात्रता है, कुल समय 4 घंटे रहेगा)।
जेईई मेन सत्र 1 (जनवरी 2027 सत्र) की अहम तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की तिथियां: 24 अक्टूबर 2026 से 22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
विलंब शुल्क (500 रुपये अतिरिक्त शुल्क) के साथ आवेदन: 23 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2026
आवेदन विवरण में सुधार : 27 नवंबर 2026 से 29 नवंबर 2026
परीक्षा शहर की सूचना : 30 दिसंबर 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड तिथि: 13 जनवरी 2027
परीक्षा की तिथियां: 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027
जेईई मेन सत्र 2 (अप्रैल 2027 सत्र) की अहम तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की तिथियां: 05 जनवरी 2027 से 03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
विलंब शुल्क (500 रुपये अतिरिक्त शुल्क) के साथ आवेदन: 04 फरवरी 2027 से 07 फरवरी 2027
आवेदन विवरण में सुधार : 08 फरवरी 2027 से 10 फरवरी 2027
परीक्षा शहर की सूचना : 12 मार्च 2027
प्रवेश पत्र डाउनलोड तिथि: 25 मार्च 2027
परीक्षा की तिथियां: 02, 03, 04, 05, 06 और 07 अप्रैल 2027
परीक्षा का समय एवं शिफ्ट
प्रथम शिफ्ट : सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय शिफ्ट : दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी