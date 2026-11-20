बीटेक की दौड़, जेईई मेन के लिए 12.23 लाख से ज्यादा आवेदन, IIT में 18900 और NIT में 25000 से ज्यादा सीटें
JEE Main 2027 Registration : बीटेक की दौड़ शुरू हो चुकी है। जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षा के लिए 1223255 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिसमें से 1010941 कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हैं।
JEE Main 2027 Registration : जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षा के लिए आज शुक्रवार 20 नवंबर सुबह तक 1223255 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिसमें से 1010941 कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 है। एनटीए ने कहा है कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए अंतिम दिनों का इंतजार न करें। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जेईई मेन स्कोर से 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी और 47 जीएफटीआई संस्थानों में प्रवेश होगा। जेईई एडवांस्ड स्कोर से 23 आईआईटी में दाखिला होगा। आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2027 23 मई को किया जाएगा। यानी जोसा से 67000 से अधिक सीटों पर दाखिला होगा। जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष चुने गए 2.50 लाख विद्यार्थी जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए पात्र रहेंगे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 101250, ईडब्ल्यूएस के 25000, ओबीसी के 67500, एससी के 37500, एसटी के 18750 विद्यार्थी शामिल हैं।
2026 के डेटा के मुताबिक कहां कितनी सीटें
IIT - 18951 सीटें
एनआईटी : 25162 सीटें
IIIT : 11518 सीटें
GFTIs (केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान): 11692 सीटें
कुल सीटें (2026): 67,323
कब होगी परीक्षा
जेईई मेन सेशन 1 परीक्षाएं 20 जनवरी, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी। जेईई मेन 2027 परीक्षा इस तरह कुल 6 दिन चलेगी। परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आपको बता दें कि जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
जेईई एडवांस्ड 23 मई को
आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2027 की तिथि जारी कर दी गयी है। परीक्षा का आयोजन 23 मई को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आईआईटी दिल्ली की ओर से किया जाएगा। इस बार भी अभ्यर्थियों के लिए जेईई एडवांस्ड देने के दो प्रयासों की सीमा को बरकरार रखा गया है। हजारों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की मांग को ठुकरा दिया गया है। वे दो प्रयासों की सीमा को बढ़ाकर तीन करने की मांग कर रहे थे। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने प्रयासों की सीमा बढ़ाने के संकेत दिए थे। दरअसल 12000 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड की पात्रता शर्तों की समीक्षा की मांग की थी। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, IIT काउंसिल और जॉइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) से आग्रह किया था कि वे परीक्षा में शामिल होने अटेम्प्ट लिमिट पर पुनर्विचार करें। अपनी याचिका में उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक परिस्थितियों और परीक्षा के तनाव का हवाला दिया। उनका कहना था कि इन वजहों से उनकी तैयारी बाधित हो सकती है और IIT में दाखिला पाने के उनके मौकों पर असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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