JEE Main 2027: आज बंद हो जाएगी जेईई मेन 2027 की करेक्शन विंडो, फॉर्म में फौरन कर लें सुधार, जानें कब होगा एग्जाम
जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में गलती हो गई है, वो आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फौरन सुधार कर सकते हैं। करेक्शन विंडो का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।
जेईई मेन 2027 सेशन-1 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने की आखिरी तारीख आज यानी 29 नवंबर है। आज के बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में गलती हो गई है, वो आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फौरन सुधार कर सकते हैं। करेक्शन विंडो का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे उन जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जिनकी अनुमति एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी है। एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए कुल 1573,018 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1396007 उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है।
इन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
जेईई मेन 2027 के आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी और सब-कैटेगरी से जुड़ी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं का विवरण, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र के शहर में भी बदलाव किया जा सकता है। उम्मीदवारों को परीक्षा का अतिरिक्त पेपर जोड़ने के साथ अपना नाम, पिता का नाम या माता का नाम ठीक करने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान और स्थायी पता, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटो में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
JEE Main 2027 फॉर्म में सुधार कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं:
1. सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाएं।
2. होमपेज पर 'JEE Main 2027 Application Form Correction' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
4. आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारियों को ध्यान से चेक करें।
5. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उनमें जरूरी सुधार करें।
6. यदि किसी बदलाव के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान करें।
7. फॉर्म सबमिट करने के बाद संशोधित कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा कब होगी?
एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक, जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप 30 दिसंबर 2026 को जारी होगी। वहीं, एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 को डाउनलोड किए जा सकेंगे। सेशन 1 का परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होगी। इस बार भी परीक्षा कुल 13 भाषाओं में होगी। इनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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