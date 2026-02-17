JEE Main 2026 Topper: चंडीगढ़ के दो रूममेट्स का कमाल, JEE Main में हासिल किए समान 99.99 परसेंटाइल; साथ रहकर की थी तैयारी
JEE Main 2026 Topper: JEE Main 2026 (सत्र-1) के परिणामों में चंडीगढ़ के दो रूममेट्स ने न केवल शहर का नाम रोशन किया। कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही 99.9945899 परसेंटाइल का बिल्कुल एक समान स्कोर हासिल किया है।
JEE Main 2026 Topper: कहते हैं कि अगर आपके पास सही साथ और अटूट संकल्प हो, तो बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है चंडीगढ़ के दो जिगरी दोस्तों ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा घोषित JEE Main 2026 (सत्र-1) के परिणामों में चंडीगढ़ के दो रूममेट्स ने न केवल शहर का नाम रोशन किया, बल्कि एक बेहद दुर्लभ संयोग भी पेश किया है।
एक ही कमरे में पढ़ाई और एक जैसा परिणाम
चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित एक कोचिंग संस्थान में साथ पढ़ने वाले दो रूममेट्स, कपिश मित्तल और आदित्य गुप्ता ने इस साल की परीक्षा में बाजी मारी है। कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही 99.9945899 परसेंटाइल का बिल्कुल एक समान स्कोर हासिल किया है।
दोनों दोस्त एक ही पीजी (PG) में रूम शेयर करते थे और पिछले दो सालों से एक साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनका यह अटूट तालमेल अब उनके स्कोरकार्ड में भी साफ नजर आ रहा है।
सफलता का मंत्र: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ग्रुप स्टडी
अपनी इस शानदार कामयाबी पर बात करते हुए कपिश और आदित्य ने बताया कि उनके बीच कभी भी जलन की भावना नहीं रही, बल्कि वे एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वे अक्सर कठिन विषयों पर एक साथ चर्चा करते थे और एक-दूसरे की गलतियों को सुधारने में मदद करते थे।
कपिश मित्तल ने कहा, "जब भी हम थक जाते थे या तनाव में होते थे, तो हम एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। हमारी तैयारी में ग्रुप स्टडी का बहुत बड़ा हाथ रहा है।" वहीं आदित्य गुप्ता का मानना है कि साथ रहने से उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां वे अपने डाउट्स को तुरंत हल कर पाते थे।
चंडीगढ़ और ट्राईसिटी का दबदबा
चंडीगढ़ शहर से इस बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कपिश और आदित्य के अलावा शहर के कई अन्य छात्रों ने भी 99.99 से ऊपर परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। ट्राईसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली) के कोचिंग हब होने का फायदा यहां के छात्रों को मिल रहा है।
इस साल जेईई मेन सत्र-1 की परीक्षा में देशभर से 13,04,653 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान एनटीए ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसमें एआई (AI) आधारित निगरानी और 5G जैमर्स का इस्तेमाल किया गया था।
भविष्य की योजनाएं
इन दोनों होनहारों का लक्ष्य अब JEE Advanced की परीक्षा को क्रैक करना है। उनका सपना देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में दाखिला लेना है। वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं।
शिक्षकों और परिवार वालों के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है। कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने बताया कि दोनों ही छात्र शुरू से ही बहुत अनुशासित थे और अपनी कमियों पर लगातार काम करते थे।
