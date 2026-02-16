Hindustan Hindi News
JEE Main 2026 Topper : मिलिए जेईई मेन टॉपर अर्नव गौतम से, IIT का सबसे मलाईदार BTech CSE कोर्स है टारगेट

Feb 16, 2026 10:19 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जेईई मेन टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान के अर्नव गौतम शामिल हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। अपनी सफलता पर अर्नव गौतम ने कहा कि उनके माता-पिता दोनों आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में ही तय कर लिया था

JEE Main 2026 Topper : मिलिए जेईई मेन टॉपर अर्नव गौतम से, IIT का सबसे मलाईदार BTech CSE कोर्स है टारगेट

JEE Main 2026 Topper: जेईई मेन 2026 सेशन-1 के बीटेक बीई पेपर का रिजल्ट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है। इस बार 12 स्टूडेंट्स ने पूरे 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं। इन टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान के अर्नव गौतम शामिल हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। अपनी सफलता पर अर्नव गौतम ने कहा कि उनके माता-पिता दोनों ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में ही तय कर लिया था कि वह इंजीनियर बनेंगे। उनकी मां ने बताया, ‘अर्नव हमेशा से होनहार था और अपनी पढ़ाई में बहुत ईमानदार था। उसका शेड्यूल टाइट रहता है। पढ़ाई के मामले में वह आत्मनिर्भर भी है। अर्नव ने कोचिंग के साथ पूरी मेहनत से पढ़ाई की और कोचिंग की मदद से नोट्स बनाए।’

इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा कि अपने तैयारी के टाइट शेड्यूल के बावजूद गौतम ने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को तव्वजौ दी। कोचिंग से रात करीब 9 बजे आने के बाद वह अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता था। गौतम ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि किसी कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझने के लिए सेल्फ-स्टडी सबसे जरूरी चीज है, लेकिन प्रोफेशनल कोचिंग के बिना सही दिशा ढूंढना लगभग नामुमकिन है। जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाउट्स का तुरंत सॉल्यूशन सबसे जरूरी है।

पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और अंत में मैथ्स के प्रश्न हल किए

गौतम ने बताया कि जेईई मेन 2026 में अच्छी रैंक पाने का रास्ता एग्जाम के प्रति उनके अप्रोच से ही बना। उन्होंने पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के प्रश्न अटेम्प्ट किए। मैथ्स को आखिरी स्टेप के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा, “मेरे डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट ने न सिर्फ मुझे जल्दी पेपर खत्म करने में मदद की, बल्कि इसने मुझे पूरे एग्जाम को फिर से जांचने के लिए एक जरूरी बफर जोन भी दिया। इस फाइनल स्वीप ने मुझे गलतियां पकड़ने में मदद की जिससे गलती की गुंजाइस खत्म हो गई और अच्छा रिजल्ट पक्का हो गया।'

आईआईटी बॉम्बे से बीटेक सीएसई है टारगेट

जेईई मेन टॉपर ने बताया कि वह आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और जेईई एडवांस्ड 2026 में टॉप रैंक लाने का इंतजार कर रहे हैं।

आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हर साल जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की टॉप चॉइस रहता है। देश-विदेश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों की ओर से मिलने वाले मोटे सैलरी पैकेज इसकी बड़ी वजह रही है।

किन 12 छात्रों ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया, देखें टॉपरों की लिस्ट

श्रेयस मिश्रा - दिल्ली (NCT)

नरेंद्रबाबूगरी माहिथ - आंध्र प्रदेश

शुभम कुमार - बिहार

कबीर छिल्लर - राजस्थान

चिरंजीब कर - राजस्थान

भावेश पात्रा - ओडिशा

अनय जैन - हरियाणा

अर्णव गौतम - राजस्थान

पासला मोहित - आंध्र प्रदेश

माधव विरादिया - महाराष्ट्र

पुरोहित निमय - गुजरात

विवान शरद माहिश्वरी - तेलंगाना

जेईई मेन के स्टेटवाइज टॉपर ( JEE Main State wise Topper List)

दिल्ली (NCT): श्रेयस मिश्रा (100.00)

आंध्र प्रदेश: नरेन्द्रबाबू गारी महित (100.00) और पासाला मोहित (100.00)

बिहार: शुभम कुमार (100.00)

राजस्थान: कबीर छिल्लर, चिरंजीब कर और अर्नव गौतम (सभी 100.00)

ओडिशा: भावेष पात्रा (100.00)

हरियाणा: अनय जैन (100.00)

महाराष्ट्र: माधव विराड़िया (100.00)

गुजरात: पुरोहित निमय (100.00)

तेलंगाना: विवान शरद माहेश्वरी (100.00)

उत्तर प्रदेश: उत्कर्ष (99.9992497)

कर्नाटक: ए विष्णु साई तेजा (99.9992454)

तमिलनाडु: अजै पी (99.9992380)

मध्य प्रदेश: रिद्धेश अनंत बेंडाले (99.9992186)

पश्चिम बंगाल: कुंतल चौधरी (99.9984908)

पंजाब: भरत बंसल (99.9976982)

चंडीगढ़: कपिश मित्तल और आदित्य गुप्ता (99.9945899)

झारखंड: वैष्णवी कुमारी (99.9775257)

केरल: वैष्णव ईएनके (99.9763781)

जम्मू और कश्मीर: अमितेश्वर सिंह और अभिनव बट्टा (99.8351331)

बाहर भारत : डेविस साजू जॉन (99.9148010)

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
