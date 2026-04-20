JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन 2026 रिजल्ट में 26 छात्रों को मिला 100 पर्सेंटाइल, देखें टॉपर्स लिस्ट
JEE Main Topper List : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 अप्रैल 2025 को जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी है। 26 टॉपरों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे अधिक 5-5 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल कर टॉप किया है ।
JEE Main Topper List: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2025 की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। फाइनल आंसर-की जारी हो चुकी है जिसमें 2 फिजिक्स सेक्शन से 2 प्रश्न ड्रॉप किए गए हैं।
जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा के लिए कुल 11,10,904 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 10,34,330 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। 26 छात्रों को जेईई मेन रिजल्ट 2026 में 100 पर्सेंटाइल स्कोर मिला है।
जेईई मेन टॉपर्स सबसे ज्यादा इन राज्यों से निकले
जेईई मेन 2026 के नतीजों में दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा देखने को मिला है, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे अधिक 5-5 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल कर टॉप किया है । इसके अलावा राजस्थान से 4 और दिल्ली से 3 परीक्षार्थियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं । वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा से 2-2 उम्मीदवारों को परफेक्ट स्कोर मिला है, जबकि बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और चंडीगढ़ से 1-1 छात्र ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त कर अपने राज्य का नाम रोशन किया है ।
टॉपर्स लिस्ट-
- आरुष सिंघल ,चंडीगढ़
2. जोनाला रोशन मणिदीप रेड्डी ,आंध्र प्रदेश
3. श्रेयस मिश्रा (SHREYAS MISHRA),दिल्ली (NCT)
4. मंथा शिव कामेश ,तेलंगाना
5. सिद्धार्थ श्रीकांत अथाले ,महाराष्ट्र
6. नरेंद्रबाबू गारी महित ,आंध्र प्रदेश
7. थुंगा दुर्गा सुप्रभाथ ,आंध्र प्रदेश
8. अर्णव गांधी ,हरियाणा
9. शुभम कुमार ,बिहार
10. आदित्य गुप्ता ,दिल्ली (NCT)
11. थम्मीना गिरीश ,तमिलनाडु
12. कबीर छिल्लर ,राजस्थान
13. चिरंजीब कर ,राजस्थान
14. भावेश पात्रा ,ओडिशा
15. अनय जैन ,हरियाणा
16. अथर्व पंजाबी ,दिल्ली (NCT)
17. अर्णव गौतम ,राजस्थान
18. दोराला भवितेश रेड्डी ,तेलंगाना
19. पासाला महित ,आंध्र प्रदेश
20. माधव विरारिया ,महाराष्ट्र
21. पुरोहित निमय ,गुजरात
22. साई ऋत्विक रेड्डी वेंकटरेड्डी वल्ला ,तेलंगाना
23. विवान शरद माहेश्वरी ,तेलंगाना
24. बिजम वेंकट चंद्र शेखर रेड्डी ,आंध्र प्रदेश
25. यशवर्धन ,राजस्थान
26. ऋषि प्रेमनाथ ,तेलंगाना
जेईई मेन 2026 अप्रैल सत्र का परिणाम कैसे चेक करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर JEE Main 2026 Session 2 Result या View Scorecard लिंक पर क्लिक करें।
- अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि, और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।
- डिटेल्स सबमिट करें और स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखें।
- रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।
जेईई मेन रिजल्ट के बाद IIT में दाखिला कैसे होगा
जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट की घोषणा के साथ दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की है। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे। जोसा काउंसलिंग के जरिए आईआईटी में दाखिला व सीट अलॉटमेंट होता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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