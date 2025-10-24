JEE Main 2026: ये हैं IIT दिल्ली में कम पसंद किए जाने वाले कोर्सेस

संक्षेप: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIT Delhi) भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं। यहां कई ऐसे कोर्स हैं, जिसकी पढ़ाई करने के लिए उम्मीदवारों की होड़ मची रहती है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जिन्हें कम पसंद किया गया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIT Delhi) भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं। यहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कोर के साथ जेईई क्लियर करना होता है। यहां कई ऐसे कोर्स हैं, जिसकी पढ़ाई करने के लिए उम्मीदवारों की होड़ मची रहती है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जिन्हें कम पसंद किया गया है।

आईआईटी दिल्ली में सबसे पसंदीदा कोर्स कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। लेकिन इस साल कुछ कोर्स में JEE उम्मीदवारों की दिलचस्पी थोड़ी कम रही है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (JIC) 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IIT दिल्ली में बीटेक इन डिजाइन प्रोग्राम सबसे कम पसंद किया जाने वाला कोर्स बना हुआ है, जिसे इस साल 3173 छात्रों ने चुना है। पिछले साल यानी 2024 में इस कोर्स को 2925 छात्रों ने चुना था। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल 8.5 प्रतिशत ज्यादा उम्मीदवारों ने चुना है। अपने क्रिएटिव और इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम के बावजूद, यह अभी भी कुछ खास उम्मीदवारों को ही पसंद आ रहा है।

क्या है इन डिजाइन प्रोग्राम बताते चलें कि BTech इन डिजाइन प्रोग्राम इस साल IIT दिल्ली में शुरू किया गया था। यह प्रोग्राम चार साल का डिग्री कोर्स है जिसमें कुल 155 क्रेडिट की जरूरत होती है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 20 छात्रों के साथ हुआ था। यह कोर्स टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव डिजाइन का मेल है। इसमें इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन डिजाइन जैसे पहलुओं पर फोकस किया गया है।

अबू धाबी कैंपस का हाल

अबू धाबी कैंपस में प्रोग्राम्स को भी पहले साल में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। एनर्जी इंजीनियरिंग (5229 छात्र) और केमिकल इंजीनियरिंग (5302 छात्र) में लगभग बराबर संख्या में छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई। जबकि अबू धाबी कैंपस – कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (7321) में ज्यादा दिलचस्पी देखी गई क्योंकि यह एक हाई-डिमांड स्ट्रीम से जुड़ा है।

दिल्ली कैंपस में कोर्स

दिल्ली कैंपस की बात करें, तो यहां के कोर्स में, केमिस्ट्री में 6117 छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई। इसी तरह, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 9006 छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई, जो पिछले साल के मुकाबले 9.5 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 9930 छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई, जो 2024 के मुकाबले 9.1 प्रतिशत ज्यादा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पांच साल के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स में, 9920 छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई, जो पिछले साल के मुकाबले 7.4 प्रतिशत ज्यादा है - जिससे यह कम पसंद किए जाने वाले प्रोग्राम में से एक बना हुआ है।

टॉप कोर्स

टॉप कोर्स पर छात्रों की पकड़ मजबूत बनी हुई है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 2025 में 27697 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जो 2024 के मुकाबले 10.5 प्रतिशत ज्यादा था। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (23503) और मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग (20087) का नंबर आता है।