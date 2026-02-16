Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

JEE Main 2026 State Wise Topper List: जेईई मेन 2026 में किस राज्य में किसने किया टॉप? यहां देखें पूरी लिस्ट

Feb 16, 2026 07:32 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JEE Main 2026 State Wise Topper List : जेईई मेन (सत्र-1) के परिणाम घोषित कर दिए हैं । 12 अभ्यर्थियों ने पूरे 100 पर्सेंटाइल हासिल कर टॉप किया है। यहां स्टेट-वाइज टॉपरों की लिस्ट देखें।

JEE Main 2026 State Wise Topper List: जेईई मेन 2026 में किस राज्य में किसने किया टॉप? यहां देखें पूरी लिस्ट

JEE Main 2026 State Wise Topper List : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज 16 फरवरी 2026 को देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जेईई मेन (सत्र-1) के परिणाम घोषित कर दिए हैं । इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है और वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं ।

परीक्षा से जुड़े कुछ बड़े आंकड़े

इस साल जेईई मेन सत्र-1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी । परीक्षा के लिए कुल 13,55,293 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 13,04,653 छात्र परीक्षा में शामिल हुए । इस बार उपस्थिति का प्रतिशत 96.26% रहा, जो कि एक रिकॉर्ड है । यह परीक्षा भारत के बाहर 15 प्रमुख शहरों जैसे दुबई, सिंगापुर और वॉशिंगटन में भी आयोजित की गई थी ।

12 धुरंधरों ने गाड़े सफलता के झंडे

परिणामों में कुल 12 छात्रों ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है । इन टॉपर्स में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा, बिहार के शुभम कुमार और राजस्थान के तीन छात्र शामिल हैं । छात्राओं में हरियाणा की अशी ग्रेवाल ने 99.996 परसेंटाइल के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ।

JEE Main 2026: स्टेट-वाइज टॉपरों की लिस्ट (State-wise Topper List)

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों की लिस्ट उनके परसेंटाइल स्कोर के साथ नीचे दी गई है:

दिल्ली (NCT): श्रेयस मिश्रा (100.00)

आंध्र प्रदेश: नरेन्द्रबाबू गारी महित (100.00) और पासाला मोहित (100.00)

बिहार: शुभम कुमार (100.00)

राजस्थान: कबीर छिल्लर, चिरंजीब कर और अर्नव गौतम (सभी 100.00)

ओडिशा: भावेष पात्रा (100.00)

हरियाणा: अनय जैन (100.00)

महाराष्ट्र: माधव विराड़िया (100.00)

गुजरात: पुरोहित निमय (100.00)

तेलंगाना: विवान शरद माहेश्वरी (100.00)

उत्तर प्रदेश: उत्कर्ष (99.9992497)

कर्नाटक: ए विष्णु साई तेजा (99.9992454)

तमिलनाडु: अजै पी (99.9992380)

मध्य प्रदेश: रिद्धेश अनंत बेंडाले (99.9992186)

पश्चिम बंगाल: कुंतल चौधरी (99.9984908)

पंजाब: भरत बंसल (99.9976982)

चंडीगढ़: कपिश मित्तल और आदित्य गुप्ता (99.9945899)

झारखंड: वैष्णवी कुमारी (99.9775257)

केरल: वैष्णव ईएनके (99.9763781)

जम्मू और कश्मीर: अमितेश्वर सिंह और अभिनव बट्टा (99.8351331)

बाहर भारत : डेविस साजू जॉन (99.9148010)

ये भी पढ़ें:LIVE: जेईई मेन रिजल्ट जारी, 12 छात्रों ने किया कमाल, मिले पूरे 100 पर्सेंटाइल
ये भी पढ़ें:जेईई मेन रिजल्ट 2026 jeemain.nta.nic.in पर जारी, Direct Link
ये भी पढ़ें:जेईई मेन 2026 में 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल; देखें टॉपर्स लिस्ट

परीक्षा की पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा इंतजाम

एनटीए ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार एआई (AI) आधारित वीडियो एनालिटिक्स और वर्चुअल ऑब्जर्वर्स का इस्तेमाल किया था । सभी केंद्रों पर आधुनिक 5G जैमर्स लगाए गए थे ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दुरुपयोग न हो सके। गलत तरीके अपनाने वाले 68 उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया गया है ।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
JEE Main 2026 JEE Main 2026 result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;