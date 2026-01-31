JEE Main 2026 Session 2: अप्रैल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, आखिरी तारीख कब

संक्षेप: जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे। अप्रैल परीक्षा से पहले छात्रों के पास स्कोर सुधारने और दूसरा मौका पाने का बेहतरीन अवसर है।

इंजीनियर बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक बार फिर बड़ा मौका सामने है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने JEE Main 2026 सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी, यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक चलेगी। जो छात्र अप्रैल में होने वाली परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह सेशन उन छात्रों के लिए खास है, जो सेशन 1 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे।

JEE Main 2026 Session 2: रजिस्ट्रेशन डेट और आखिरी तारीख एनटीए के अनुसार, JEE Main 2026 सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तय तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा।

सेशन 2 क्यों है इतना अहम? JEE Main हर साल दो सेशन में आयोजित किया जाता है ताकि छात्रों को खुद को साबित करने का एक से ज्यादा मौका मिल सके। सेशन 2 खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि छात्र अपने पहले सेशन के स्कोर को सुधार सकते हैं। जिन छात्रों ने सेशन 1 मिस कर दिया था, उन्हें दूसरा अवसर मिलता है। बेहतर स्कोर के साथ एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में दाखिले की संभावना बढ़ती है। एनटीए दोनों सेशन में से बेहतर स्कोर को ही फाइनल रैंकिंग के लिए मान्य करता है।

JEE Main 2026 Session 2 के लिए आवेदन कैसे करें जो छात्र JEE Main 2026 सेशन 2 में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं

2. नया रजिस्ट्रेशन कर एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड बनाएं

3. लॉगिन करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें

4. परीक्षा केंद्र से जुड़ी प्राथमिकताएं चुनें

5. हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें

7. फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें

आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।

जरूरी दस्तावेज और आवेदन शुल्क आवेदन के दौरान छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर (सिग्नेचर)

आवश्यक शैक्षणिक विवरण आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। एनटीए ने साफ किया है कि बिना फीस भुगतान के आवेदन फॉर्म मान्य नहीं होगा।

सेशन 1 दे चुके छात्रों के लिए जरूरी सूचना जो छात्र JEE Main 2026 Session 1 में शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी सेशन 2 के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पिछला रजिस्ट्रेशन अपने आप मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, सेशन 1 के कुछ विवरण अपने आप भर सकते हैं, लेकिन छात्रों को सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए।

JEE Main 2026 Session 2 परीक्षा तारीख और शेड्यूल एनटीए के मुताबिक, JEE Main 2026 Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के कई शहरों में और मल्टीपल शिफ्ट्स में कराई जाएगी।

परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले: सिटी अलॉटमेंट स्लिप जारी की जाएगी

इसके बाद एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए सभी विवरण जैसे परीक्षा तिथि, समय और केंद्र को ध्यान से जांच लें।

एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी नियम एनटीए ने साफ कर दिया है कि बिना वैध एडमिट कार्ड किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा।

आखिरी सलाह छात्रों के लिए JEE Main 2026 Session 2 छात्रों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। बेहतर तैयारी, सही रणनीति और समय पर आवेदन से सफलता की राह आसान हो सकती है।