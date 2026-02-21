जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए खुलने वाली है करेक्शन विंडो , छात्रों को मिलेगा फॉर्म सुधारने का मौका
जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए 27 से 28 फरवरी तक करेक्शन विंडो के तहत उम्मीदवार अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकेंगे, कई अहम विवरण अपडेट करने की अनुमति दी गई है।
शिक्षा की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency - NTA) ने घोषणा की है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) Main 2026 सत्र 2 के उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। यह करेक्शन विंडो 27 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक, रात 11 बजकर 50 मिनट तक खुली रहेगी।
यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने सत्र 2 के लिए नए उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया है, साथ ही उन छात्रों के लिए भी जिन्होंने सत्र 1 में आवेदन किया था और अब सत्र 2 के लिए दोबारा पंजीकरण कराया है। एजेंसी के अनुसार, कई छात्रों ने आवेदन में सुधार की मांग की थी, जिसके बाद छात्रों के हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
क्यों जरूरी होती है करेक्शन विंडो
अक्सर छात्र आवेदन भरते समय जल्दबाजी, दस्तावेज की गलती या जानकारी की समझ न होने की वजह से कुछ विवरण गलत भर देते हैं। बाद में यही छोटी गलतियां एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र या रिजल्ट से जुड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। करेक्शन विंडो छात्रों को यह सुनिश्चित करने का मौका देती है कि उनका फॉर्म पूरी तरह सही हो और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न आए। यह अवसर सीमित समय के लिए होता है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
पहले भी मिलती रही है सुधार की सुविधा
पिछले वर्षों में भी छात्रों को कुछ विशेष जानकारियों में बदलाव की अनुमति दी जाती रही है। आम तौर पर शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शहर, जन्म तिथि, लिंग और श्रेणी जैसे विवरण बदले जा सकते थे। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल और पता जैसी स्थायी जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती, ताकि पहचान से जुड़ी प्रक्रिया सुरक्षित बनी रहे।
पहले से पंजीकृत उम्मीदवार क्या बदल सकते हैं
जो छात्र सत्र 1 में आवेदन कर चुके थे और सत्र 2 के लिए भी पंजीकरण किया है, उन्हें कई महत्वपूर्ण विवरण संपादित करने की अनुमति दी गई है। इनमें पाठ्यक्रम या पेपर का चयन, प्रश्नपत्र की भाषा, राज्य पात्रता कोड, परीक्षा शहर, कक्षा 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक जानकारी, लिंग, श्रेणी और पहचान से जुड़े कुछ विवरण शामिल हैं। यदि इन बदलावों के कारण शुल्क में अंतर आता है, तो अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद ही संशोधन मान्य होगा।
किन विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं
कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इनमें मोबाइल नंबर, ईमेल पता, स्थायी और वर्तमान पता, आपातकालीन संपर्क विवरण और अपलोड की गई फोटो शामिल हैं। ये विवरण उम्मीदवार की पहचान से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती।
नाम से जुड़ा विशेष नियम
उम्मीदवार अपने नाम, पिता के नाम या माता के नाम में से किसी एक में ही सुधार कर सकते हैं। तीनों में एक साथ बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसलिए छात्रों को बहुत सावधानी से सही विकल्प चुनना होगा।
नए उम्मीदवारों को क्या बदलाव की अनुमति
जिन छात्रों ने केवल सत्र 2 के लिए आवेदन किया है, उन्हें कुछ अतिरिक्त बदलाव करने की सुविधा दी गई है। वे अपनी शैक्षणिक जानकारी, राज्य पात्रता, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप-श्रेणी या दिव्यांग स्थिति, हस्ताक्षर और पेपर चयन में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने पते के आधार पर परीक्षा शहर और परीक्षा माध्यम भी बदल सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आधार के अलावा किसी अन्य पहचान पत्र से पंजीकरण किया था, वे आधार विवरण जोड़ या बदल सकते हैं।
आवेदन में सुधार कैसे करें
- सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन की मदद से लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद करेक्शन विंडो के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद जिन विवरणों में बदलाव की अनुमति है, उन्हें सावधानी से अपडेट करना होगा।
- सभी बदलावों की दोबारा जांच करना जरूरी है ताकि कोई नई गलती न रह जाए।
- यदि अतिरिक्त शुल्क लागू होता है तो उसका भुगतान करना होगा।
- अंत में फॉर्म जमा कर पुष्टि पेज डाउनलोड करना चाहिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
समय सीमा का ध्यान रखना क्यों जरूरी
करेक्शन विंडो बहुत कम समय के लिए खुलती है और तय समय के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी दिन का इंतजार न करें और समय रहते सभी सुधार पूरा कर लें। तकनीकी दिक्कतों या सर्वर पर अधिक दबाव के कारण अंतिम समय में परेशानी हो सकती है, जिससे मौका छूट सकता है।
छात्रों के लिए क्या है इसका मतलब
यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम है जो किसी गलती की वजह से चिंतित थे। सही जानकारी अपडेट होने से एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और आगे की प्रक्रिया बिना बाधा पूरी हो सकेगी। गौरतलब है कि आवेदन में सटीक जानकारी ही परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाती है और छात्रों को अनावश्यक तनाव से बचाती है।
