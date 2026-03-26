JEE Main 2026 Session 2: कुवैत-दुबई के लिए JEE Main 2026 सिटी स्लिप आउट; बहरीन पर आया नया अपडेट, 2 अप्रैल से परीक्षा
JEE Main 2026 Session 2 city slip: एनटीए ने कुवैत और दुबई से जेईई मेन 2026 परीक्षा (JEE Main) 2026 के सेशन-2 के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप अब आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है।
JEE Main 2026 Session 2 city slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 परीक्षा (JEE Main) 2026 के सेशन-2 की तैयारी कर रहे विदेशी उम्मीदवारों के लिए एक आवश्यक एडवायजरी जारी की है। यह नोटिस विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने कुवैत, दुबई और बहरीन से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
एनटीए द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जेईई मेन 2026 सत्र-2 का आयोजन 02 अप्रैल से 08 अप्रैल 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में भारत के विभिन्न शहरों के साथ-साथ विदेशों के कुछ चुनिंदा शहरों में भी आयोजित की जाएगी ।
कुवैत और दुबई के लिए 'सिटी स्लिप' जारी
एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि कुवैत और दुबई से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप अब आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अपने आवंटित शहर की जानकारी देख सकते हैं ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर सकें।
बहरीन के उम्मीदवारों के लिए अपडेट
बहरीन से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के संबंध में एनटीए ने बताया है कि वह वर्तमान में भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है । इनके लिए परीक्षा केंद्रों और शहर की जानकारी जल्द ही स्पष्ट की जाएगी।
JEE Main 2026 कैसे डाउनलोड करें अपनी सिटी स्लिप? (स्टेप-बाय-स्टेप)
जैसे ही एनटीए लिंक एक्टिव करेगा, छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Public Notices' या 'Latest News' सेक्शन में 'Advance City Intimation for Session 2' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहा 'सिक्योरिटी पिन' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट संभाल कर रखें।
परीक्षा शहर में बदलाव और हेल्पलाइन
यदि किसी उम्मीदवार को जेईई (मेन) 2026 सत्र-2 के परीक्षा शहरों में बदलाव या किसी अन्य तकनीकी समस्या के संबंध में सहायता चाहिए, तो वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार अपनी समस्या ईमेल के जरिए jeemain@nta.ac.in पर भी भेज सकते हैं । एनटीए के परीक्षा निदेशक ने सभी रजिस्टर्ड उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे नई अपडेट और सूचनाओं के लिए समय-समय पर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों www.nta.ac.in और https://jeemain.nta.nic.in/ को चेक करते रहें । यह सूचना उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जो विदेशों से इस प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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