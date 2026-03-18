JEE Main 2026 Session 2 City Slip: जेईई मेन सेशन 2 की सिटी स्लिप का इंतजार, jeemain.nta.ac.in पर कर सकेंगे चेक
JEE Mains 2026 City Intimation Slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 2 के लिए ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करने जा रही है। सिटी स्लिप जारी होने के कुछ दिनों बाद ही बोर्ड द्वारा आधिकारिक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।
JEE Main 2026 Session 2 City Slip: इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन' (JEE Main) के दूसरे सत्र की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 2 के लिए ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करने जा रही है।
लाखों अभ्यर्थी, जो अप्रैल में होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाकर यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। सिटी स्लिप जारी होने के कुछ दिनों बाद ही बोर्ड द्वारा आधिकारिक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।
क्या होती है जेईई मेन 2026 'सिटी इंटिमेशन स्लिप'?
अक्सर छात्र सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके परीक्षा शहर के बारे में पहले से सूचित करना है ताकि वे अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर सकें। इसमें परीक्षा की तारीख और शहर का नाम होता है, लेकिन केंद्र का सटीक पता और शिफ्ट की जानकारी केवल एडमिट कार्ड में ही दी जाती है।
JEE Main 2026 कैसे डाउनलोड करें अपनी सिटी स्लिप? (स्टेप-बाय-स्टेप)
जैसे ही एनटीए लिंक एक्टिव करेगा, छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Public Notices' या 'Latest News' सेक्शन में 'Advance City Intimation for Session 2' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहा 'सिक्योरिटी पिन' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट संभाल कर रखें।
परीक्षा का आयोजन और एडमिट कार्ड की तारीख
जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र की परीक्षाएं अप्रैल महीने में आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। नियम के अनुसार, एनटीए परीक्षा शुरू होने से 3-4 दिन पहले फाइनल एडमिट कार्ड जारी करता है। सिटी स्लिप आने से छात्रों को यह राहत मिल जाती है कि उन्हें अंतिम समय में भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती।
छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे वेबसाइट पर अपनी जानकारी चेक करते समय अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखें। यदि किसी छात्र को सिटी स्लिप डाउनलोड करने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो वे एनटीए की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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