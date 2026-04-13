JEE Main 2026 Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की के 4 सवालों पर विवाद, आज रात तक दर्ज करें आपत्ति
JEE Main 2026 Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पोंस का मिलान शुरू किया, जिसमें चार सवालों के जवाबों को लेकर एक्सपर्ट और एनटीए की राय में बड़ा अंतर देखने को मिला है।
JEE Main Session 2 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ‘जेईई मेन 2026’ सेशन-2 (अप्रैल सेशन) की आंसर-की, प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पोंस शनिवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है जो परीक्षा के बाद अपने प्रदर्शन का सटीक आकलन करना चाहते थे। हालांकि, आंसर-की जारी होते ही सवालों के जवाबों को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जेईई मेन सेशन-2 का आयोजन इस साल 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। अब छात्र 13 अप्रैल यानी आज रात तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
एक्सपर्ट और छात्रों ने उठाए सवाल: 4 प्रश्नों पर फंसा पेंच
आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पोंस का मिलान शुरू किया, जिसमें चार सवालों के जवाबों को लेकर एक्सपर्ट और एनटीए की राय में बड़ा अंतर देखने को मिला है। छात्रों का दावा है कि एनटीए द्वारा दिए गए जवाब तकनीकी रूप से सही नहीं हैं।
इन चार विवादित सवालों की डिटेल्स इस प्रकार है:
2 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): केमिस्ट्री के पेपर में 'को-ऑर्डिनेशन' टॉपिक से पूछे गए एक सवाल के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
5 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): गणित के पेपर में 'डिफरेन्शियल इक्वेशन' टॉपिक के एक प्रश्न को लेकर छात्र और एक्सपर्ट एकमत हैं कि इसमें गड़बड़ी है। इस प्रश्न के लिए छात्रों ने बोनस अंक की मांग की है।
6 अप्रैल (फिजिक्स): फिजिक्स के पेपर में 'थर्मोडाइनेमिक्स' से जुड़े एक सवाल पर चुनौती दी गई है।
6 अप्रैल (केमिस्ट्री): केमिस्ट्री के 'हाइड्रोकार्बन' टॉपिक के एक प्रश्न के विकल्प को लेकर भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं और आपत्ति दर्ज कराई गई है।
एक्सपर्ट का कहना है कि यदि एनटीए इन आपत्तियों को सही पाता है, तो रिजल्ट में सुधार किया जाएगा, जिससे छात्रों की रैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है।
कैसे दर्ज कराएं आपत्ति? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
यदि आपको भी लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. 'Challenge Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से लॉगिन करें।
3. अपना प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पोंस डाउनलोड करें।
4. जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनें और अपना सही दावा पेश करें।
5. निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें। याद रहे कि बिना शुल्क के आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
रिजल्ट से पहले की महत्वपूर्ण प्रक्रिया
एनटीए इन सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय एक्सपर्ट की एक टीम से कराएगा। यदि चुनौती सही पाई जाती है, तो आंसर-की को संशोधित किया जाएगा और उसी के आधार पर फाइनल आंसर-की और फिर जेईई मेन 2026 सत्र-2 का रिजल्ट तैयार होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आज (13 अप्रैल) समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी आपत्तियां पोर्टल पर अपलोड कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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