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JEE Main 2026 Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की के 4 सवालों पर विवाद, आज रात तक दर्ज करें आपत्ति

Apr 13, 2026 06:44 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Main 2026 Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पोंस का मिलान शुरू किया, जिसमें चार सवालों के जवाबों को लेकर एक्सपर्ट और एनटीए की राय में बड़ा अंतर देखने को मिला है।

JEE Main 2026 Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन-2 आंसर-की के 4 सवालों पर विवाद, आज रात तक दर्ज करें आपत्ति

JEE Main Session 2 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ‘जेईई मेन 2026’ सेशन-2 (अप्रैल सेशन) की आंसर-की, प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पोंस शनिवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है जो परीक्षा के बाद अपने प्रदर्शन का सटीक आकलन करना चाहते थे। हालांकि, आंसर-की जारी होते ही सवालों के जवाबों को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जेईई मेन सेशन-2 का आयोजन इस साल 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। अब छात्र 13 अप्रैल यानी आज रात तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

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एक्सपर्ट और छात्रों ने उठाए सवाल: 4 प्रश्नों पर फंसा पेंच

आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पोंस का मिलान शुरू किया, जिसमें चार सवालों के जवाबों को लेकर एक्सपर्ट और एनटीए की राय में बड़ा अंतर देखने को मिला है। छात्रों का दावा है कि एनटीए द्वारा दिए गए जवाब तकनीकी रूप से सही नहीं हैं।

इन चार विवादित सवालों की डिटेल्स इस प्रकार है:

2 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): केमिस्ट्री के पेपर में 'को-ऑर्डिनेशन' टॉपिक से पूछे गए एक सवाल के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

5 अप्रैल (शाम की शिफ्ट): गणित के पेपर में 'डिफरेन्शियल इक्वेशन' टॉपिक के एक प्रश्न को लेकर छात्र और एक्सपर्ट एकमत हैं कि इसमें गड़बड़ी है। इस प्रश्न के लिए छात्रों ने बोनस अंक की मांग की है।

6 अप्रैल (फिजिक्स): फिजिक्स के पेपर में 'थर्मोडाइनेमिक्स' से जुड़े एक सवाल पर चुनौती दी गई है।

6 अप्रैल (केमिस्ट्री): केमिस्ट्री के 'हाइड्रोकार्बन' टॉपिक के एक प्रश्न के विकल्प को लेकर भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं और आपत्ति दर्ज कराई गई है।

एक्सपर्ट का कहना है कि यदि एनटीए इन आपत्तियों को सही पाता है, तो रिजल्ट में सुधार किया जाएगा, जिससे छात्रों की रैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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कैसे दर्ज कराएं आपत्ति? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

यदि आपको भी लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2. 'Challenge Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से लॉगिन करें।

3. अपना प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पोंस डाउनलोड करें।

4. जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनें और अपना सही दावा पेश करें।

5. निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें। याद रहे कि बिना शुल्क के आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

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रिजल्ट से पहले की महत्वपूर्ण प्रक्रिया

एनटीए इन सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय एक्सपर्ट की एक टीम से कराएगा। यदि चुनौती सही पाई जाती है, तो आंसर-की को संशोधित किया जाएगा और उसी के आधार पर फाइनल आंसर-की और फिर जेईई मेन 2026 सत्र-2 का रिजल्ट तैयार होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आज (13 अप्रैल) समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी आपत्तियां पोर्टल पर अपलोड कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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