JEE Main 2026 का आंसर की कल, जानिए कब तक फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद
NTA ने JEE Main 2026 सेशन 2 के क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए 11 अप्रैल को आंसर की जारी कर दी जाएगी। वहीं 20 अप्रैल तक फाइनल नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं।
NTA ने आधिकारिक तौर पर JEE Main 2026 सेशन 2 के क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने हाल ही में संपन्न हुए इस सेशन में हिस्सा लिया था, वो अब बिना किसी देरी के NTA की ऑफिशियल वेबसाइट (jeemain.nta.nic.in) पर जाकर अपने सेट का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। असल में यह कदम छात्रों के लिए बेहद मददगार साबित होता है। घर बैठे अपना पेपर दोबारा देखने से उन्हें अपनी परफॉरमेंस का एक रफ आइडिया मिल जाता है और वो यह समझ पाते हैं कि उन्होंने एग्जाम हॉल के प्रेशर में कौन सी गलतियां की हैं या किन सवालों के सही जवाब दिए हैं। इसके साथ ही कल अंसर आने की उम्मीद की जा रही है।
11 अप्रैल को आएगी प्रोविजनल आंसर की
क्वेश्चन पेपर के बाद अब अगला सबसे अहम पड़ाव आंसर की का है। 8 अप्रैल को जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिस में NTA ने साफ कर दिया है कि पेपर 1 (BE/BTech) के लिए प्रोविजनल आंसर की 11 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स (यानी उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा विकल्प चुना था) की डिटेल्स भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छात्र बड़े आराम से NTA के जवाबों और अपने द्वारा दिए गए जवाबों को क्रॉस-चेक कर सकेंगे जिससे उन्हें अपने असल स्कोर का एकदम सटीक अंदाजा लग जाएगा।
जवाब से खुश नहीं हैं तो ऐसे दर्ज करें अपना ऑब्जेक्शन
जब 11 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं, तो कई बार कुछ सवालों की भाषा या उनके जवाबों को लेकर शंकाएं पैदा होना बिल्कुल लाजमी है। NTA इस बात को समझता है, इसलिए प्रोविजनल आंसर की के तुरंत बाद ऑब्जेक्शन विंडो खोली जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को पुख्ता तौर पर लगता है कि NTA की आंसर की में कोई जवाब गलत दिया गया है, तो वो उसे चुनौती दे सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया मुफ्त नहीं है। हर एक सवाल को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। यह सब कुछ एक तय समय सीमा के भीतर ही करना होगा, जो NTA जल्द ही अपनी वेबसाइट पर नोटिफाई करेगा।
20 अप्रैल को आ सकता है फाइनल रिजल्ट का फैसला
इस पूरी दिमागी कसरत और ऑब्जेक्शन प्रोसेस के बाद अब नतीजों की बारी आएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस बात की पूरी उम्मीद है कि NTA 20 अप्रैल तक JEE Main 2026 सेशन 2 (पेपर 1) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर देगा। यहां सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत बनेगी। यानी जिन छात्रों ने सेशन 1 और सेशन 2, दोनों की परीक्षाएं दी हैं, उनके दोनों स्कोर्स में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा, उसे ही फाइनल रैंकिंग के लिए माना जाएगा। इससे हर शिफ्ट के छात्रों को एक बराबरी का और फेयर मौका मिलता है।
11 लाख छात्रों ने आजमाई किस्मत
इस साल NTA द्वारा करवाए गए इस एग्जाम का स्केल अपने आप में एक रिकॉर्ड बुक जैसा है। सेशन 2 की ये परीक्षाएं 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में शानदार तरीके से आयोजित की गई थीं। इसके लिए पूरे भारत के 304 शहरों में लगभग 566 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बात सिर्फ देश की सरहदों तक सीमित नहीं थी विदेशों के 14 शहरों में भी सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई। इस साल लगभग 11.23 लाख उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में अपनी किस्मत और मेहनत को आजमाया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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