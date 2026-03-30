JEE Main 2026 Session 2 Admit Card: जेईई मेन 2026 सेशन-2 एडमिट कार्ड जारी, Direct Link
JEE Main 2026 Session 2 Admit Card: एनटीए ने JEE Main 2026 के सेशन-2 (अप्रैल सेशन) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपना एडमिट कार्ड jeemain.nta.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं।
JEE Mains 2026 Session 2 Admit Card: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की चाह रखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 सेशन 2 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। वे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने अप्रैल सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड jeemain.nta.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं।
यह परीक्षा उन छात्रों के लिए जरूरी है जो IIT, NIT और IIIT जैसे संस्थानों में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं। सेशन 2 की परीक्षाएं 2 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी खराबी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। डाउनलोड करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 2 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिए गए सुरक्षा पिन (Security Pin) को भरें और सबमिट करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से जांचें और इसका एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए निकाल लें।
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें
एडमिट कार्ड केवल एक कागज नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र में आपके प्रवेश की चाबी है। यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत NTA की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें इन डिटेल्स को जरूर चेक करें:
1. परीक्षा का नाम
2. परीक्षा सेंटर का पता
3. परीक्षा का समय
4. परीक्षा की तिथि
5. उम्मीदवार का नाम
6. उम्मीदवार की जन्मतिथि
7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर
8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस
9. परीक्षा के विषय
10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय
परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट
NTA के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडमिट कार्ड के साथ कुछ अन्य चीजें ले जाना अनिवार्य है, जिनके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा:
एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट: (अधिमानतः रंगीन और सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ)।
पासपोर्ट साइज फोटो: वही फोटो जो आपने आवेदन के समय अपलोड की थी (अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए)।
ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (ID Proof): जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।
पारदर्शी पेन: (नीला या काला)।
JEE Main सत्र 2 उन छात्रों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जो सत्र 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। याद रखें, दोनों सत्रों में से जिसमें आपका स्कोर बेहतर होगा, वही आपकी रैंक निर्धारित करने के लिए माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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