JEE Main 2026 Session 2 Admit Card: जेईई मेन 2026 सेशन 2 एडमिट कार्ड का इंतजार, jeemain.nta.nic.in पर कर सकेंगे डाउनलोड
JEE Main 2026 Session 2 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड jeemain.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
JEE Main 2026 Admit Card: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों (IIT, NIT, IIIT) में दाखिले की राह देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक अपडंट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। परीक्षा की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ-साथ अब अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, NTA अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर एडमिट कार्ड का लिंक किसी भी वक्त एक्टिव कर सकता है। यह परीक्षा बीई/बीटेक (BE/BTech) और पेपर-2 (BArch/BPlan) के लिए आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड कब तक होने की है उम्मीद?
आम तौर पर, NTA परीक्षा शुरू होने से 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। सेशन 2 की परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एडमिट कार्ड मार्च के आखिरी दिनों में वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?
छात्रों की सुविधा के लिए हमने यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की एक सरल प्रक्रिया बताई है:
- सबसे पहले NTA JEE की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 2 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. सिक्योरिटी पिन भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जरूर जांचें
एडमिट कार्ड केवल एक प्रवेश पत्र नहीं है, बल्कि यह परीक्षा केंद्र पर आपकी फोटो आईडी का डॉक्यूमेंट है। डाउनलोड करने के बाद छात्र इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करें:
- छात्र का नाम और फोटो: क्या आपकी फोटो और सिग्नेचर साफ दिख रहे हैं?
2. परीक्षा केंद्र : आपके परीक्षा केंद्र का नाम और सटीक पता क्या है?
3. शिफ्ट और समय: आपकी परीक्षा किस शिफ्ट (सुबह या दोपहर) में है और रिपोर्टिंग टाइम क्या है?
4. निर्देश: एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने वाली जरूरी चीजें
परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी से बचने के लिए छात्र ये चीजें अपने पास जरूर रखें:
एडमिट कार्ड की रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट हार्ड कॉपी।
एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट)।
एक पासपोर्ट साइज फोटो (जो फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की गई थी)।
यदि लागू हो, तो PwD सर्टिफिकेट।
तैयारी को दें अंतिम टच
JEE Main सेशन 2 का स्कोर उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सेशन 1 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। यह सुधार का अंतिम मौका है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र अपने परीक्षा केंद्र की दूरी और पहुंचने के साधनों का आकलन पहले ही कर लें ताकि परीक्षा वाले दिन देरी न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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