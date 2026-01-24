Hindustan Hindi News
JEE Mains 2026 के लिए कैटेगरी वाइज कितना हो सकता है कटऑफ, क्या रहा बीते सालों का ट्रेंड

JEE Main 2026 Session 1 का रिजल्ट 12 जनवरी को जारी होगा। संभावित कटऑफ, पिछले वर्षों का ट्रेंड, जनरल, OBC, EWS, SC, ST कैटेगरी की अनुमानित पर्सेंटाइल यहां जानें।

Jan 24, 2026 05:23 pm IST
JEE Mains 2026: देश के लाखों इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि जेईई मेन 2026 सेशन-1 का रिजल्ट अब बस कुछ ही कदम दूर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यह परीक्षा न सिर्फ जेईई एडवांस्ड का टिकट तय करती है, बल्कि NIT, IIIT और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले की राह भी खोलती है। ऐसे में कटऑफ को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा चरम पर है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2026 सेशन-1 का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया है। एनटीए के मुताबिक, सेशन-1 का रिजल्ट 12 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकेंगे।

जे उम्मीदवार जेईई मेन में निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल हासिल करेंगे, वे आगे जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस्ड के जरिए ही देश के आईआईटी में दाखिला मिलता है, जबकि जेईई मेन के स्कोर के आधार पर NIT, IIIT और अन्य केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है।

दो सेशन, एक मेरिट लिस्ट

एनटीए ने साफ किया है कि JEE मेन 2026 दो सेशन में आयोजित किया जा रहा है। सेशन-1 और सेशन-2, दोनों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि दोनों सेशन के स्कोर को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ।

यदि कोई उम्मीदवार दोनों सेशन में परीक्षा देता है, तो उसके दोनों में से बेहतर (Best of Two) NTA स्कोर को अंतिम रैंकिंग और आगे की प्रक्रिया के लिए माना जाएगा। इससे छात्रों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक और मौका मिलता है।

कटऑफ क्यों है इतनी अहम

जेईई मेन में सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं होता। उम्मीदवारों को अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार तय कटऑफ पर्सेंटाइल भी हासिल करनी होती है। यही कटऑफ यह तय करती है कि कोई छात्र जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य है या नहीं, और उसे किस स्तर के संस्थान में दाखिला मिल सकता है।

पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या कहता है

अगर पिछले कुछ वर्षों के कटऑफ ट्रेंड पर नजर डालें, तो जनरल कैटेगरी के लिए मुकाबला लगातार कड़ा होता गया है।

2025 और 2024 में जनरल कैटेगरी का कटऑफ करीब 93 पर्सेंटाइल रहा।

2023 में यह कटऑफ 90 पर्सेंटाइल था।

वहीं 2022 में जनरल कैटेगरी का कटऑफ 88 पर्सेंटाइल के आसपास रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल कटऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

JEE Mains 2026: संभावित कटऑफ पर्सेंटाइल

पिछले वर्षों के ट्रेंड और प्रतियोगिता के स्तर को देखते हुए, JEE मेन 2026 के लिए संभावित कटऑफ कुछ इस प्रकार मानी जा रही है:

जनरल कैटेगरी: लगभग 93 से 95 पर्सेंटाइल

जनरल EWS: करीब 80 से 82 पर्सेंटाइल

OBC-NCL: लगभग 79 से 81 पर्सेंटाइल

SC कैटेगरी: करीब 60 से 63 पर्सेंटाइल

ST कैटेगरी: लगभग 47 से 50 पर्सेंटाइल

हालांकि, यह कटऑफ अनुमानित है और वास्तविक कटऑफ परीक्षा के कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और कुल प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

गौरतलब है कि रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपना स्कोरकार्ड ध्यान से जांचें , कैटेगरी वाइज कटऑफ से तुलना करें और आगे की रणनीति तय करें। जो छात्र कटऑफ से थोड़ा नीचे रह जाते हैं, उनके लिए सेशन-2 एक और मौका साबित हो सकता है।

