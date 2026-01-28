JEE Main 2026 Jan 28 Paper Analysis: मैथ्स रहा टफ, फिजिक्स-केमिस्ट्री में NCERT का जलवा; जानें कैसा रहा जेईई मेन का पेपर
JEE Main 2026 Session 1 Jan 28 Exam Analysis: इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा JEE Main 2026 के पहले सेशन 1 का आयोजन आज, 28 जनवरी 2026 को किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दो शिफ्टों में आयोजित इस परीक्षा के बाद छात्रों और विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। आज का पेपर कुल मिलाकर 'मध्यम' (मॉडरेट) लेवल का रहा, लेकिन गणित के सेक्शन ने छात्रों को काफी उलझाया।
सब्जेक्ट-वाइज एनालिसिस
1. गणित : कठिन और लंबा दोनों ही शिफ्टों में गणित का सेक्शन सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। छात्रों के अनुसार, प्रश्न न केवल कठिन थे बल्कि उन्हें हल करने में काफी समय भी लग रहा था। न्यूमेरिकल आधारित प्रश्नों में कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, जिससे छात्रों को टाइम मैनेजमेंट में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
प्रमुख टॉपिक्स: कैलकुलस , कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स और 3D से काफी प्रश्न पूछे गए।
2. फिजिक्स: आसान से मध्यम फिजिक्स का पेपर संतुलित रहा। अधिकांश छात्रों ने इसे 'डू-एबल' (आसानी से हल करने योग्य) बताया। पेपर में फॉर्मूला-आधारित प्रश्नों की भरमार थी। जिन छात्रों ने NCERT के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा था, उनके लिए यह सेक्शन स्कोरिंग रहा।
प्रमुख टॉपिक्स: मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स से सीधे सवाल पूछे गए।
3. केमिस्ट्री: आसान और NCERT आधारित केमिस्ट्री का सेक्शन हमेशा की तरह छात्रों के लिए राहत भरा रहा। पेपर पूरी तरह से NCERT के सिलेबस में से रहा। फिजिकल केमिस्ट्री के प्रश्न ज्यादातर न्यूमेरिकल सेक्शन में देखे गए, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सीधे थ्योरी वाले सवाल पूछे गए।
प्रमुख टॉपिक्स: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दबदबा रहा। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से भी प्रश्न आए।
क्या रहा छात्रों का फीडबैक?
परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्रों ने बताया कि परीक्षा हॉल में सुरक्षा और जांच के कड़े इंतजाम थे। पिछले साल की तुलना में इस बार पेपर का पैटर्न स्थिर रहा, लेकिन गणित की कठिनाई ने 'पर्सेंटाइल' को लेकर छात्रों के मन में चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो छात्र गणित में 10-12 सटीक प्रश्न हल कर पाए हैं, वे सुरक्षित स्थिति में हो सकते हैं।
अगला कदम और आंसर-की
एनटीए अब आने वाले दिनों में बाकी शिफ्ट्स की परीक्षाएं आयोजित करेगा। सभी सत्रों की समाप्ति के बाद, प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी की जाएगी, जिस पर छात्र अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।