JEE Main 2026: बंगाल में 23 जनवरी की परीक्षा टली, क्या बाकी राज्यों में भी होगा ऐसा?

संक्षेप: JEE Main 2026: NTA ने एक बार फिर JEE Main 2026 सेशन-1 का शेड्यूल बदला है। पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों को अब नई परीक्षा तिथि मिलेगी।

JEE Main 2026: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल JEE Main 2026 को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने छात्रों की मांग और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को होने वाली JEE Main सेशन-1 की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो सरस्वती पूजा के कारण परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग कर रहे थे। क्या बाकी राज्यों में इस तरह के बदलाव होंगे? आइए जानते हैं।

JEE Main 2026 का बदला हुआ शेड्यूल NTA ने पहले JEE Main 2026 सेशन-1 की परीक्षाएं 23 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच कराने का ऐलान किया था। इसके बाद परीक्षा विंडो को छोटा करते हुए अंतिम परीक्षा तिथि 29 जनवरी 2026 कर दी गई। अब ताजा संशोधन के तहत केवल पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी की परीक्षा को टाला गया है, जबकि देश के अन्य राज्यों में परीक्षाएं पहले से घोषित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।

क्यों टली पश्चिम बंगाल की परीक्षा? NTA ने साफ किया है कि यह फैसला पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों से मिली कई आपत्तियों और अनुरोधों के बाद लिया गया है। 23 जनवरी को राज्य में सरस्वती पूजा का पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसका वहां विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। छात्रों ने त्योहार और परीक्षा के टकराव को लेकर NTA से परीक्षा तिथि बदलने की मांग की थी।

NTA का आधिकारिक बयान NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी। एजेंसी ने कहा, “पश्चिम बंगाल राज्य के उम्मीदवारों से सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि 23 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल में JEE (Main) देने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा की कोई अन्य तिथि आवंटित की जाएगी।” यह नई तिथि JEE Main 2026 सेशन-1 की पहले से घोषित तारीखों में से ही होगी।

छात्रों को कब मिलेगी नई परीक्षा तिथि? NTA के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को वैकल्पिक परीक्षा तिथि दी जाएगी। इन अभ्यर्थियों का संशोधित शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी NTA ने JEE Main 2026 सेशन-1 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन के जरिए लॉगिन कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड को लेकर अहम जानकारी JEE Main 2026 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की उम्मीद है। सूचना पुस्तिका के अनुसार, परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले हॉल टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के जिन छात्रों की परीक्षा टली है, उन्हें नई तिथि के अनुसार एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।