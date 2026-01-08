JEE Main 2026 Session 1: जेईई मेन 2025 सेशन 1 परीक्षा की तारीखों में बदलाव, यहां देखें नया शेड्यूल

संक्षेप: JEE Main 2026 Session 1 City Slip जारी कर दिया गया है। एनटीए ने संशोधित परीक्षा शेड्यूल जारी किया, अब परीक्षा 29 जनवरी तक होगी। जानिए पूरा टाइमटेबल और जरूरी जानकारी।

JEE Main 2026 Session 1 Exam: जेईई मेन 2026 सेशन-1 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को JEE Main 2026 Session 1 का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप भी उपलब्ध करा दी है। पहले यह परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए परीक्षा की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

JEE Main 2026 Session 1 City Slip जारी एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवारों को यह बताया गया है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। अभ्यर्थी इसे jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि परीक्षा केंद्र शहर की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज है।

भारत समेत 15 विदेशी शहरों में होगी परीक्षा JEE Main 2026 Session 1 की परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों के साथ-साथ भारत से बाहर 15 शहरों में भी आयोजित की जाएगी। इससे विदेशी छात्रों और एनआरआई अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने में सहूलियत मिलेगी।

JEE Main 2026 Session 1: संशोधित परीक्षा शेड्यूल Paper 1 (BE/BTech) तारीख: 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2026

शिफ्ट: पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक Paper 2A (BArch), Paper 2B (BPlanning) और Paper 2A+2B

तारीख: 29 जनवरी 2026

समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

एडमिट कार्ड कब होगा जारी? एनटीए ने साफ किया है कि एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग होते हैं। अभी जारी की गई स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है। JEE Main 2026 Session 1 का एडमिट कार्ड बाद में अलग से जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।

सिटी स्लिप डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो क्या करें? यदि किसी उम्मीदवार को सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने या देखने में कोई समस्या आती है, तो वे NTA हेल्पडेस्क: 011-40759000, ई-मेल: jeemain@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।