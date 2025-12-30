JEE Main 2026: सेशन 1 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप कब, यहां जानें पूरी जानकारी

संक्षेप: JEE Main 2026 सेशन 1 की सिटी स्लिप जनवरी के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी, एडमिट कार्ड परीक्षा से 5 दिन पहले आएंगे।

JEE Main 2026: देश के लाखों इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2026 सेशन 1 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जनवरी के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। यह सिटी स्लिप उम्मीदवारों को यह बताने के लिए होती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी, ताकि वे समय रहते यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सकें।

एनटीए की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक, JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होकर 30 या 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी स्लिप और करीब 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

JEE Main 2026 सेशन 1: किन परीक्षाओं का होगा आयोजन JEE Main 2026 सेशन 1 के तहत अलग अलग कोर्सेज के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें शामिल हैं -

पेपर 1: बीई / बीटेक (Bachelor of Engineering / Bachelor of Technology)

पेपर 2A: बीआर्क (Bachelor of Architecture)

पेपर 2B: बीप्लानिंग (Bachelor of Planning)

ये सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होंगी। JEE Main देश की सबसे बड़ी अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके जरिए एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तरीय संस्थानों में दाखिला मिलता है।

कहां से डाउनलोड होगी JEE Main 2026 City Slip जो उम्मीदवार JEE Main 2026 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे अपनी एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे:

jeemain.nta.nic.in

nta.nic.in सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी होगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और शिफ्ट की जानकारी बाद में एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

JEE Main 2026 सेशन 1 सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें जैसे ही एनटीए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा, उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं -

1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं

2. होमपेज पर “JEE Main 2026 Session 1 City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें

3. लॉगिन पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें

4. स्क्रीन पर आपकी सिटी स्लिप दिखाई देगी

5. सभी विवरण ध्यान से जांचें और इसे डाउनलोड कर लें

साल में दो बार होती है JEE Main परीक्षा एनटीए हर साल JEE Main परीक्षा दो सेशन में आयोजित करता है।

पहला सेशन: जनवरी 2026

दूसरा सेशन: अप्रैल 2026 उम्मीदवार दोनों में से किसी एक या दोनों सेशन में शामिल हो सकते हैं। दोनों सेशन में से बेहतर स्कोर को अंतिम रैंकिंग के लिए माना जाता है।

क्यों जरूरी है सिटी स्लिप JEE Main सिटी स्लिप उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि इसके जरिए वे यह जान पाते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी। इससे वे समय रहते ट्रैवल प्लानिंग , रहने की व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियां कर सकते हैं। खासतौर पर दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए यह जानकारी काफी मददगार साबित होती है।

JEE Main 2026: परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी, पैटर्न से लेकर योग्यता तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2026 देश की सबसे अहम राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसके जरिए देश के प्रतिष्ठित एनआईटी, आईआईआईटी, जीएफटीआई और कई राज्य व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। साथ ही JEE Advanced में बैठने की पात्रता भी JEE Main के स्कोर के आधार पर ही तय होती है।

JEE Main 2026 का आयोजन कौन करता है JEE Main परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT मोड) में होती है और देश-विदेश के कई शहरों में आयोजित की जाती है।

JEE Main 2026 में कौन-कौन आवेदन कर सकता है शैक्षणिक योग्यता - उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास की हो या 2026 में दे रहा हो। बीई/बीटेक के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य, साथ में केमिस्ट्री / बायोलॉजी / बायोटेक / टेक्निकल विषय। बीआर्क के लिए 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बीप्लानिंग के लिए 12वीं में मैथ्स अनिवार्य।

JEE Main 2026 के लिए आयु सीमा JEE Main 2026 के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। उम्मीदवार जितनी बार चाहें, उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं (12वीं पास करने के बाद लगातार तीन साल)

JEE Main 2026 सिलेबस JEE Main का सिलेबस मुख्य रूप से कक्षा 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है।

प्रमुख विषय फिजिक्स: मेकैनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स

केमिस्ट्री: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री