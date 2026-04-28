JEE Main 2026 Scorecard: जेईई मेन 2026 स्कोरकार्ड डिजीलॉकर पर जारी, मार्कशीट ऐसे करें डाउनलोड
JEE Main 2026 Scorecard: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा पेश की है। अब छात्र अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट सीधे डिजीलॉकर के माध्यम से एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं।
NTA JEE Main 2026 Scorecard: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा पेश की है। अब छात्र अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट सीधे डिजीलॉकर के माध्यम से एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं। यह कदम न केवल प्रक्रिया को डिजिटल और सुरक्षित बनाता है, बल्कि छात्रों को वेबसाइट क्रैश होने या तकनीकी खराबी के दौरान भी अपना रिजल्ट देखने की सुविधा देता है। डिजीलॉकर पर उपलब्ध डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह से मान्य है और छात्र इसका उपयोग काउंसलिंग और भविष्य के अन्य दाखिलों के लिए कर सकते हैं।
डिजीलॉकर ही क्यों है सबसे सुरक्षित?
डिजीलॉकर भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जो नागरिकों को उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने की अनुमति देती है। जेईई मेन के स्कोरकार्ड को यहां उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कागजी कार्रवाई को कम करना है। डिजीलॉकर से डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट पर एक डिजिटल सिग्नेचर और क्यूआर कोड होता है, जो उनकी प्रमाणिकता की पुष्टि करता है।
डिजीलॉकर से अपना स्कोरकार्ड कैसे प्राप्त करें?
यदि आप जेईई मेन 2026 के अभ्यर्थी हैं, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
साइन-अप या लॉग-इन: सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं या अपने मोबाइल में 'DigiLocker' ऐप डाउनलोड करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करें।
सर्च करें: लॉग-इन करने के बाद, होमपेज पर 'Search Documents' सेक्शन में जाएं।
संस्था का चयन करें: सर्च बार में 'National Testing Agency' (NTA) टाइप करें और उसे चुनें।
डॉक्यूमेंट टाइप: यहां आपको 'Joint Entrance Examination (Main) Scorecard' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
डिटेल्स दर्ज करें: अब अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) भरें। साथ ही, परीक्षा का वर्ष (2026) चुनें।
स्कोरकार्ड प्राप्त करें: 'Get Document' पर क्लिक करें। आपका स्कोरकार्ड आपके डिजीलॉकर के 'Issued Documents' सेक्शन में सेव हो जाएगा।
एप्लीकेशन नंबर भूल जाने पर क्या करें?
कई बार छात्र अपना एप्लीकेशन नंबर खो देते हैं। ऐसी स्थिति में, आप जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 'Forgot Application Number' के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी डिटेल्स दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
छात्रों के लिए जरूरी सूचना
जेईई मेन स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद, छात्र उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, श्रेणी, राज्य कोड और विषयवार अंकों की जांच जरूर कर लें। यदि कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत एनटीए (NTA) की हेल्पलाइन से संपर्क करें।
इस डिजिटल सुविधा के आने से अब छात्रों को काउंसलिंग के समय फिजिकल मार्कशीट खोने का डर नहीं रहेगा। वे कभी भी, कहीं भी अपनी मार्कशीट को स्मार्टफोन के जरिए दिखा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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