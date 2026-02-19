Hindustan Hindi News
JEE Main 2026 Result: IIT-NIT नहीं मिला तो न हों परेशान, ये हैं देश के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज

Feb 19, 2026 10:14 am IST
Best Private Engineering Institutes: हर छात्र का सपना IIT या NIT में जाने का होता है, लेकिन सीमित सीटों और कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण देश के बेहतरीन प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक शानदार विकल्प के रूप में उभरते हैं।

JEE Main 2026 Result: IIT-NIT नहीं मिला तो न हों परेशान, ये हैं देश के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज

Best Private Engineering Institutes: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में JEE Main 2026 के पहले सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद अब लाखों छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी रैंक के आधार पर उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। हालांकि हर छात्र का सपना IIT या NIT में जाने का होता है, लेकिन सीमित सीटों और कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण देश के बेहतरीन प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक शानदार विकल्प के रूप में उभरते हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2026 (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग के अनुसार, भारत के कई प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई, प्लेसमेंट और रिसर्च के मामले में सरकारी कॉलेजों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आइए जानते हैं उन टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में जहां छात्र अपनी JEE Main 2026 स्कोर के आधार पर दाखिले की योजना बना सकते हैं।

1. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT), वेल्लोर

प्राइवेट कॉलेजों की सूची में VIT वेल्लोर ने एक बार फिर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। NIRF रैंकिंग में इसे देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 11वां स्थान मिला है। यह अपनी बेहतरीन प्लेसमेंट सुविधाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है।

2. SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

चेन्नई स्थित SRM विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में 13वें स्थान पर है। यह संस्थान अपने ग्लोबल एक्सपोजर और विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांच में विशेषज्ञता के लिए छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है।

3. बिट्स पिलानी (BITS Pilani), राजस्थान

बिट्स पिलानी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। NIRF रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज यह इंस्टीट्यूट अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। यहां दाखिला लेना किसी IIT में प्रवेश पाने जैसा ही प्रतिष्ठित माना जाता है।

4. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर

कोयंबटूर का यह संस्थान NIRF रैंकिंग में 23वें स्थान पर है। रिसर्च और सोशल इनोवेशन पर केंद्रित यहां की शिक्षा इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाती है।

5. शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (SOA), भुवनेश्वर

ओडिशा का यह विश्वविद्यालय 26वीं रैंक के साथ पूर्वी भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया है। यहां छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ शानदार इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिलता है।

6. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला

पंजाब का यह प्रतिष्ठित संस्थान NIRF में 29वें स्थान पर है। इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमेशा से ही शानदार रहा है, जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं।

7. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी ने 30वीं रैंक हासिल की है। यह विश्वविद्यालय अपने कॉर्पोरेट जगत के साथ मजबूत संबंधों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कैंपस के लिए जाना जाता है।

8. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली

पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32वें स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और रिसर्च पेटेंट्स के मामले में लंबी छलांग लगाई है।

9. कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (KL University), गुंटूर

आंध्र प्रदेश की यह यूनिवर्सिटी 35वें स्थान पर है। यहां तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

10. कलसालिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, तमिलनाडु

तमिलनाडु का यह संस्थान 36वीं रैंक के साथ टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों की सूची को पूरा करता है। कम फीस और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण यह दक्षिण भारत के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिले से पहले इन संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फीस स्ट्रक्चर और उपलब्ध सीटों की जानकारी जरूर लें। JEE Main के अच्छे स्कोर के साथ इन संस्थानों में करियर बनाना एक बेहतरीन निर्णय साबित हो सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

